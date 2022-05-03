Кежман опроверг слухи о трансфере Милинковича-Савича в ПСЖ или МЮ

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Лацио» , опроверг слухи о переговорах по поводу трансфера своего клиента в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед».

Это фальшивые новости. Я не давал комментариев в последнее время. Некоторые журналисты просто невыносимы! Я в ярости, это проявление неуважения ко мне, к Сергею и «Лацио».