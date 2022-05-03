Кежман опроверг слухи о трансфере Милинковича-Савича в ПСЖ или МЮ

Футбольный агент Матея Кежман, представляющий интересы защитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, опроверг слухи о переговорах по поводу трансфера своего клиента в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед».
Это фальшивые новости. Я не давал комментариев в последнее время. Некоторые журналисты просто невыносимы! Я в ярости, это проявление неуважения ко мне, к Сергею и «Лацио».
Куда только не сватали...))
Навряд ли и в этом сезоне Лацио монетизирует свой главный актив...
Куда только не сватали...))
Навряд ли и в этом сезоне Лацио монетизирует свой главный актив...