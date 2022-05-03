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Кежман опроверг слухи о трансфере Милинковича-Савича в ПСЖ или МЮ

вчера, 00:38

Футбольный агент Матея Кежман, представляющий интересы защитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, опроверг слухи о переговорах по поводу трансфера своего клиента в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед».

Это фальшивые новости. Я не давал комментариев в последнее время. Некоторые журналисты просто невыносимы! Я в ярости, это проявление неуважения ко мне, к Сергею и «Лацио».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:13, ред.
Такова работа журналюг...
swed27
swed27
вчера в 08:11
к концу сезона сплетни нарастают как снежный ком
Gahi
Gahi
вчера в 08:03
Одним словом жареная утка.
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:45
Много еще будет фальшивок
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 06:49
НУ и хорошо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 06:08
Везде они пригодятся!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 05:25
10 трансферных окон подряд идёт инфа о продаже серба...
Куда только не сватали...))
Навряд ли и в этом сезоне Лацио монетизирует свой главный актив...
STVA 1
STVA 1
вчера в 04:40
Летят утки
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 00:50
лишь бы напИсать))
stanichnik
stanichnik
вчера в 00:50
Журналисты выдают желаемое за действительное
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