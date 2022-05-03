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«Барселона» хочет продать Пуча, но не может найти покупателя

вчера, 09:16

«Барселона» раздумывает над решением по будущему полузащитника Рикарда Пуча.

По информации источника, клуб хочет продать воспитанника, чтобы подписать новых игроков, однако «Барса» на данный момент не смогла найти клуб, готовый купить Пуча. Заинтересованы только две или три команды, и ни одна из них не готова удовлетворить требования по зарплате хавбека.

При этом Пуч полон решимости остаться и бороться за место в «Барселоне». В феврале сообщалось, что «Барса» может отдать Пуча в аренду.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 15:30
Давайте, я куплю. Борщ умеет варить? Полы мыть?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 10:24
хвалёная ла массия)
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:43
Кто ищет тот всегда найдёт.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:41
Хотелось бы конечно, чтобы Рики помог Барсе снова стать великой, но ему нужно играть и видимо аренда неизбежна. Неправильно, что такой талант сидит на лавке.
Потенциал бешеный у парня, нужна практика. Ну а так что, давно уже пора было что то думать, если в условной Сельте не сможет себя проявить и стать лидером , то к сожалению о Барселоне можно забыть . Удачи Рики , но сейчас время идёт против тебя!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:26
Это точно))
swed27
swed27
вчера в 09:24
Удачи каталонцам в поисках
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:23
Учитесь у Спартака и Кокорина...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:19
Не может и не найдёт,кому он нужен!
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