«Барселона» хочет продать Пуча, но не может найти покупателя

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вчера, 09:16

«Барселона» раздумывает над решением по будущему полузащитника .

По информации источника, клуб хочет продать воспитанника, чтобы подписать новых игроков, однако «Барса» на данный момент не смогла найти клуб, готовый купить Пуча. Заинтересованы только две или три команды, и ни одна из них не готова удовлетворить требования по зарплате хавбека.

При этом Пуч полон решимости остаться и бороться за место в «Барселоне». В феврале сообщалось, что «Барса» может отдать Пуча в аренду.