«Барселона» хочет продать Пуча, но не может найти покупателя

«Барселона» раздумывает над решением по будущему полузащитника Рикарда Пуча.
По информации источника, клуб хочет продать воспитанника, чтобы подписать новых игроков, однако «Барса» на данный момент не смогла найти клуб, готовый купить Пуча. Заинтересованы только две или три команды, и ни одна из них не готова удовлетворить требования по зарплате хавбека.
При этом Пуч полон решимости остаться и бороться за место в «Барселоне». В феврале сообщалось, что «Барса» может отдать Пуча в аренду.
Потенциал бешеный у парня, нужна практика. Ну а так что, давно уже пора было что то думать, если в условной Сельте не сможет себя проявить и стать лидером , то к сожалению о Барселоне можно забыть . Удачи Рики , но сейчас время идёт против тебя!
Потенциал бешеный у парня, нужна практика. Ну а так что, давно уже пора было что то думать, если в условной Сельте не сможет себя проявить и стать лидером , то к сожалению о Барселоне можно забыть . Удачи Рики , но сейчас время идёт против тебя!