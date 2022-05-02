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Райс прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны топ-клубов

02 мая 2022, 15:57

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс ответил на вопрос о слухах касательно его возможного перехода в один из топ-клубов АПЛ.

Моя хорошая игра сопровождается слухами. Я провел два или три своих лучших сезона в «Вест Хэме», и топ-клубы по всей стране всегда будут следить за мной. Это касается не только меня, это касается каждого игрока.

Я думаю, что важно не слишком увлекаться этим. У нас был хороший сезон с «Вест Хэмом», и мне приходилось играть в больших матчах, так что я чувствую, что всегда был сосредоточен на этом. Если бы я думал о других вещах, я бы увлекся, и это было бы несправедливо по отношению к команде или тренеру.

Я не могу абстрагироваться от слухов, учитывая и суммы, о которых говорят. Меня постоянно критикуют за это в социальных сетях, но я ничего не могу с этим поделать. Я могу лишь выходить на поле и выступать как можно лучше.

Они [товарищи по «Вест Хэму»] все время мотивируют меня. Честно говоря, говорить об этом безумно, поэтому я просто останавливаюсь и делаю то, что у меня получается лучше всего, а именно играю в футбол.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 13:22
если хочешь побеждать, тебе в Ливерпуль
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 18:14
У него и так всё хорошо, нечего дергаться.
izrafel
izrafel
02 мая в 17:50
Уйдет он летом
BDA81
BDA81
02 мая в 17:28, ред.
Скорее всего летом уйдёт. Всё равно с Мойесом и руководством нынешним ни чего не светит. Укрепления состава нет и не предвидеться, зимой нужно было укрепляться,так в носу весь ТО проковыряли. Так что нынешним летом думаю два-три игрока уйдут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 17:04
Оставайся с Вестом до конца!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
02 мая в 16:30
Посмотрим что будет.
shlomo2
shlomo2
02 мая в 16:04
Слухи чешут ухи...:)
Cat01
Cat01
02 мая в 15:58
Может это слухи
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