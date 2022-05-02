Райс прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны топ-клубов

Полузащитник «Вест Хэма» ответил на вопрос о слухах касательно его возможного перехода в один из топ-клубов АПЛ .

Моя хорошая игра сопровождается слухами. Я провел два или три своих лучших сезона в «Вест Хэме», и топ-клубы по всей стране всегда будут следить за мной. Это касается не только меня, это касается каждого игрока.

Я думаю, что важно не слишком увлекаться этим. У нас был хороший сезон с «Вест Хэмом», и мне приходилось играть в больших матчах, так что я чувствую, что всегда был сосредоточен на этом. Если бы я думал о других вещах, я бы увлекся, и это было бы несправедливо по отношению к команде или тренеру.

Я не могу абстрагироваться от слухов, учитывая и суммы, о которых говорят. Меня постоянно критикуют за это в социальных сетях, но я ничего не могу с этим поделать. Я могу лишь выходить на поле и выступать как можно лучше.

Они [товарищи по «Вест Хэму»] все время мотивируют меня. Честно говоря, говорить об этом безумно, поэтому я просто останавливаюсь и делаю то, что у меня получается лучше всего, а именно играю в футбол.