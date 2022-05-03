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Мостовой: «С первых дней работы Витории я был на стороне тренера»

вчера, 19:11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-наставника «красно-белых» Руя Витории, который заявил, что период работы в московском клубе для него — «горько-сладкий опыт».

Нормально сказал. Он рассказал всё, что было на самом деле, ничего не придумал. В принципе ничего плохого даже не сказал. С первых дней, когда появилась информация о том, что Руя Виторию хотят уволить, я не понимал почему. Тогда «Спартак» хорошо играл в Лиге Европы. Да, в чемпионате были непонятные результаты, но были неудачи и в прошлом сезоне. С первых дней работы Руя я был на стороне тренера. По крайней мере, Витория вел себя нормально. Его уволили, потому что кому-то он не нравился, кому-то, наоборот, он нравился, хотели оставить. В футболе так бывает.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:34
Там всегда всё не понятно и сложно!
Gahi
Gahi
вчера в 19:58
Действительно Александр Мостовой с первых дней поддерживал Руя Витория и понимал насколько ему будет трудно работать с такой командой как "Спартак". У нас многие любят говорить: "Дайте поработать". У нас же как: кто на короткой ноге с руководством — дают работать, те, кто не очень — увольняют. Так было с Эмери и другими. Всё зависит от связи, с кем в обнимку и поцелуях. Перед началом сезона Александр так же говорил, что Витории будет очень сложно в этом сезоне, так как любой результат ниже второго места будет считаться неудачным. К сожалению так и случилось, хотя Витория вывел команду в весеннею часть плей-офф Лиги Европы, но это не помогло тренеру остаться хотя бы до конца сезона.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:23
Руй квалифицированный специалист! Про Ваноли такое пока не скажешь
lotsman
lotsman
вчера в 19:12
Кому то не понравился, вот и уволили.
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