Мостовой: «С первых дней работы Витории я был на стороне тренера»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-наставника «красно-белых» Руя Витории, который заявил, что период работы в московском клубе для него — «горько-сладкий опыт».

Нормально сказал. Он рассказал всё, что было на самом деле, ничего не придумал. В принципе ничего плохого даже не сказал. С первых дней, когда появилась информация о том, что Руя Виторию хотят уволить, я не понимал почему. Тогда «Спартак» хорошо играл в Лиге Европы. Да, в чемпионате были непонятные результаты, но были неудачи и в прошлом сезоне. С первых дней работы Руя я был на стороне тренера. По крайней мере, Витория вел себя нормально. Его уволили, потому что кому-то он не нравился, кому-то, наоборот, он нравился, хотели оставить. В футболе так бывает.