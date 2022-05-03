Свищев: «Нужно подумать о возможности перехода в азиатскую конфедерацию»

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вчера, 07:14

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался по поводу отстранения российских клубов и национальных команд от турниров под эгидой УЕФА .

В понедельник стало известно, что российские клубы не сыграют в еврокубках сезона 2022/23, а сборная пропустит ближайший розыгрыш Лиги Наций.