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Свищев: «Нужно подумать о возможности перехода в азиатскую конфедерацию»

вчера, 07:14

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался по поводу отстранения российских клубов и национальных команд от турниров под эгидой УЕФА.

В понедельник стало известно, что российские клубы не сыграют в еврокубках сезона 2022/23, а сборная пропустит ближайший розыгрыш Лиги Наций.

Это ожидаемое, но жесткое решение. Во-первых, это решение нужно будет оспорить. Или по крайней мере проработать такую возможность. Также думаю, что нашим футбольным властям стоит задуматься о развитии соревнований и инфраструктуры внутри страны, а также о возможности перехода в азиатскую конфедерацию по примеру шахмат.

Думаю, что нашему футболу есть куда расти, нужно будет заниматься детско-юношеским спортом, регионами. У наших спортивных властей есть определенные планы развития отрасли внутри страны, и футбол — один из самых популярных видов спорта в стране — будет на передовой. А средства, которые раньше тратились на тех же легионеров, вполне можно направить и на более полезные проекты. И, считаю, нам нужно перестать спонсировать в любом формате европейские футбольные клубы и турниры, раз эти люди считают, что нам не место в европейской футбольной семье, то не нужно им давать спонсорскую поддержку.

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Источник: tass.ru
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