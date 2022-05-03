Свищев: «Нужно подумать о возможности перехода в азиатскую конфедерацию»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался по поводу отстранения российских клубов и национальных команд от турниров под эгидой УЕФА.
В понедельник стало известно, что российские клубы не сыграют в еврокубках сезона 2022/23, а сборная пропустит ближайший розыгрыш Лиги Наций.
Это ожидаемое, но жесткое решение. Во-первых, это решение нужно будет оспорить. Или по крайней мере проработать такую возможность. Также думаю, что нашим футбольным властям стоит задуматься о развитии соревнований и инфраструктуры внутри страны, а также о возможности перехода в азиатскую конфедерацию по примеру шахмат.
Думаю, что нашему футболу есть куда расти, нужно будет заниматься детско-юношеским спортом, регионами. У наших спортивных властей есть определенные планы развития отрасли внутри страны, и футбол — один из самых популярных видов спорта в стране — будет на передовой. А средства, которые раньше тратились на тех же легионеров, вполне можно направить и на более полезные проекты. И, считаю, нам нужно перестать спонсировать в любом формате европейские футбольные клубы и турниры, раз эти люди считают, что нам не место в европейской футбольной семье, то не нужно им давать спонсорскую поддержку.