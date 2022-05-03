Широков порассуждал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о том, являются ли деньги причиной гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Нет. Потому что если посмотреть на трансферные траты других клубов, там тоже не бедствуют. Тратят много.

Посмотрите на «Локомотив» минувшим летом, еще недавно на «Спартак». «Динамо» тоже покупало футболиста за 20 миллионов евро. Просто с подбором и качеством новичков у Питера дело обстоит лучше. Если конкуренты не наладят дело, «Зенит» будет еще лет пять чемпионом.

У конкурентов «Зенита» много других проблем. Кто-то борется друг с другом, кто-то перестраивается. Надежда только на «Сочи».