Широков порассуждал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос о том, являются ли деньги причиной гегемонии «Зенита» в чемпионате России.
Нет. Потому что если посмотреть на трансферные траты других клубов, там тоже не бедствуют. Тратят много.
Посмотрите на «Локомотив» минувшим летом, еще недавно на «Спартак». «Динамо» тоже покупало футболиста за 20 миллионов евро. Просто с подбором и качеством новичков у Питера дело обстоит лучше. Если конкуренты не наладят дело, «Зенит» будет еще лет пять чемпионом.
У конкурентов «Зенита» много других проблем. Кто-то борется друг с другом, кто-то перестраивается. Надежда только на «Сочи».
Вы много видели матчей в сезоне где Зениту была оказана поддержка судьями ??
Я в этом сезоне не заметил особых скандальных решений в пользу команде...которой они в принципе и не нужны ввиду игровой гегемонии....
В ущерб Спартаку ошибки были...и не одна и не две...ну может Динамо пытались оставить поближе к Зениту в качестве сохранения интриги....но Зениту то это зачем..??
В любой время перейти с шага на бег и результат обеспечен...без всяких судей...и не к вечеру будет сказано ВАРов...))
Вы много видели матчей в сезоне где Зениту была оказана поддержка судьями ??
Я в этом сезоне не заметил особых скандальных решений в пользу команде...которой они в принципе и не нужны ввиду игровой гегемонии....
В ущерб Спартаку ошибки были...и не одна и не две...ну может Динамо пытались оставить поближе к Зениту в качестве сохранения интриги....но Зениту то это зачем..??
В любой время перейти с шага на бег и результат обеспечен...без всяких судей...и не к вечеру будет сказано ВАРов...))