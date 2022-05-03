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Широков порассуждал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ

вчера, 15:57

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос о том, являются ли деньги причиной гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Нет. Потому что если посмотреть на трансферные траты других клубов, там тоже не бедствуют. Тратят много.

Посмотрите на «Локомотив» минувшим летом, еще недавно на «Спартак». «Динамо» тоже покупало футболиста за 20 миллионов евро. Просто с подбором и качеством новичков у Питера дело обстоит лучше. Если конкуренты не наладят дело, «Зенит» будет еще лет пять чемпионом.

У конкурентов «Зенита» много других проблем. Кто-то борется друг с другом, кто-то перестраивается. Надежда только на «Сочи».

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:25
Нечего рассуждать
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:42
Нет, сильный Спартак - это Зенит без титулов! Зенит 1984 - против этой команды я слова плохого не скажу!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
Я вообще против путешествий в ЛЧ с подбором игроков на 164 млн...и неопытным тренером....
Создать конкурентную команду...слепить толковый отечественный костяк...залегионерить пару тройку боевитых игроков...и уж тогда можно...
Там середняки....Порты,Лейпциги,Лионы и пр....все по 350-550 млн....

Спартаку же скорейшего возрождения...явно не на своём месте....
Сильный Спартак - недремлющий на троне Зенит....
Я за конкуренцию....
За здоровую и непредвзятую....
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:30, ред.
...и "выигрывать" еврокубок уступив в сезоне 3 раза и скатав одну ничейку Спартаку!) И вообще то у Спартака не 2 бюджет, когда он был вторым (при Каррере) то первый бюджет (сам знаешь кто) был статистом! 4?! Я знаю тех кто 6 был!)))
Что касается судейских поддержек то видимо ты забыл "руку Мозеса", кривые линии ВАР и голы Дзюбы из оффсайда с последующим его оправданием!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:18
Касаемо упомянутых вами мифов и легенд про судейскую поддержку.....
Вы много видели матчей в сезоне где Зениту была оказана поддержка судьями ??
Я в этом сезоне не заметил особых скандальных решений в пользу команде...которой они в принципе и не нужны ввиду игровой гегемонии....
В ущерб Спартаку ошибки были...и не одна и не две...ну может Динамо пытались оставить поближе к Зениту в качестве сохранения интриги....но Зениту то это зачем..??
В любой время перейти с шага на бег и результат обеспечен...без всяких судей...и не к вечеру будет сказано ВАРов...))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:17
В таком случае могу сказать что Малком в Барсе в *опе был а в Зените куражится! И не Газпрому говорить о целесообразности плат! Самому не смешно?! Будь у вас Миллер именно хозяином то как думаешь чтобы он купил футболиста или лошадку себе в конюшню? А тратить бюджетные деньги ума много не надо! Да и вообще вы столько денег за свою историю выкинули что аж на целый клуб (Сочи) хватило!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:13
Так никто и не спорит...И Тиль не плох...и Крал наверное...и Гаич... - только где они ???
Платили то московские клубы...а феерят и куражатся они где то на стороне....
Вот о чём речь....
О целесообразности трат...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:10, ред.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Про Тиля не согласен! Он сейчас хорош в Голландии а их чемп не слабее нашего! Значит дело в тренере!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 17:00
    А в Спартаке он вообще играл?) Тупо отбывал)
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    вчера в 16:54, ред.
    Как и на Зенит! Да и вообще то играя в Зените он Спартаку "не шмог"!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:54
    Да деньги тут не при чём...исходя из того что и ранее московские клубы замечательно себе чемпионили при превосходстве Зенита в бюджете и в стоимости игроков....

    Просто теперь какая та чебатуха с тренерами и игроками у них началась...уж года 2 как...
    Эта бесконечная череда Руев, Гиздолей, Тедесок, Шварцев, Николичей, Оличей. Ванолей и пр......

    На счёт игроков ...пожалуй соглашусь..тут важно качество....
    Можно за Педро Рошу отдать 16 млн а за Клаудиньо 12....
    Можно за Тиля отдать 18 млн...а можно за Дугласа Сантоса 13...
    Мложно за Филлипа и Вендела отдать одинаковые суммы....но где сейчас Филлип никому даже и не интересно...а Вендел полезен и чемпионит.....
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    вчера в 16:51
    Это когда это Заболотный ИГРАЛ?! 14 мячей за 2 года в Сочи в 48-и играх- это "играл"?! У Нобоа за сезон больше! В Зените то чего такого игрока не оставили, тренер не тот?!)))
    minai
    minai
    вчера в 16:50
    Скажите ему кто-нибудь (если он сам ослеп), что Зенит только тем и занимался, что, как только в другом клубе РПЛ заиграет талантливый или опытный футболист, его сразу покупает клуб с берегов Невы, одновременно ослабляя потенциального конкурента. Набрали столько, что их явный переизбыток пришлось сплавлять в фк Сочи, состав которого почти полностью из бывших, купленных ранее зенитовцев.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 16:40
    но в свое время Спартаку хорошо клал)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    вчера в 16:37
    Если бы у ЦСКА, Спартака, или даже Нижнего Новгорода и КС были бы такие же бюджеты как у Зенита, то совсем неважно кто бы тренировал эти клубы. В РПЛ была бы реальная конкуренция, а сейчас конкуренции по вине Газпрома нет и в помине. Зато амбиции Миллера удовлетворены за гос счет.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:33
    хитрит Роман Широков ...
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    вчера в 16:27
    Все успехи Сочи это заслуга тренерского штаба. У Федотова даже Заболотный прилично играл. Все остальное в Сочи весьма средненько. Вот если бы Федотов тренировал ЦСКА или Спартак, то да, эти клубы могли бы успешно соперничать с Зенитом. А с Сочи, в его нынешнем состоянии, Федотов добился максимально возможного успеха.
    ABir
    ABir
    вчера в 16:26
    Следует огласить бюджет пятерки ведущих клубов, многое станет объяснимо
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:15
    Широков все надеется на теплое место в Газпром-зените. Лукавит драчун. Кроме трансферов есть еще важная статья бюджета - контракты игроков. Все 5 бразилов имеют контракты 5 млн +, да еще не хилые бонусы. Русская "звезда" под № 22 получает около 4 млн. Так что контракты у Газпрома заоблачные по сравнению с другими клубами. А легам важно не за сколько его купили, а сколько ему платыт. А платят в Зените из госбюджета очень даже щедро.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 16:01
    Рома тебя не возьмут на работу)))
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 16:00
    Динамо сможет.
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