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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022

Евсеев: «Поездом лучше, чем на автобусе, если ехать всего ночь»

вчера, 00:47

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от перемещений на поезде.

Команды сейчас добираются на выездные матчи на поездах. Кто-то проводит в купе сутки, кто-то меньше. Много вопросов: как это переносят игроки, насколько сложно администраторам, что с восстановлением.

«Шинник» весной уже трижды съездил в Санкт-Петербург по железной дороге. С поездом нам повезло. На игру выезжали в ночь, в 9 вечера и приезжали в 9 утра. И так же обратно после игры. Удобно: на базе потренировались, поужинали и на вокзал. Поездом лучше, чем на автобусе, если ехать всего ночь. Самолетом? Если прямой рейс одно, если с пересадками другое.

Хороший опыт. Мне понравилось.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:40
В поезде ресторан есть.
beefs
beefs
вчера в 07:35
Вот времена настали или возвращаются...
ОПС
ОПС
вчера в 07:34
Все верно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:09
Я бы и так и так сгонял!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 06:50
Ему виднее.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 06:46
Поездом лучше и веселее.
ABir
ABir
вчера в 06:44
До суток в поезде даже очень комфортно. Тем более, что футболисты едут не в плацкарте и не в обычных купе
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:12
Логично, в поезде нормально поспать можно.
нечитайло
нечитайло
вчера в 06:11
В автобусе не ляжешь
МAX PAYNE
МAX PAYNE
вчера в 02:46
Поспать можно спокойно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 02:12
"Туды, сюды, обратно" зато о ёлки! Как приятно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:10, ред.
Удивительное умо заключение
или аксиома не требующая доказательств !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:49
А если во Владивосток...или Хабаровск...на другую сторону глобуса ??
Пока на автобусе доедешь...чемпионат закончится...или сам автобус...
Да и на поезде...полмесяца...туда и обратно...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 01:03
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Вспоминаю, как я по Европе ездил автобусом, очень тяжело. Всю ночь сидишь, на утро ноги опухают, спину ломит и в сон клонит. Другое дело в самолете, пару часов- и ты на месте.
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:49
С Вадиком не поспоришь
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