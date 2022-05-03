Евсеев: «Поездом лучше, чем на автобусе, если ехать всего ночь»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от перемещений на поезде.
Команды сейчас добираются на выездные матчи на поездах. Кто-то проводит в купе сутки, кто-то меньше. Много вопросов: как это переносят игроки, насколько сложно администраторам, что с восстановлением.
«Шинник» весной уже трижды съездил в Санкт-Петербург по железной дороге. С поездом нам повезло. На игру выезжали в ночь, в 9 вечера и приезжали в 9 утра. И так же обратно после игры. Удобно: на базе потренировались, поужинали и на вокзал. Поездом лучше, чем на автобусе, если ехать всего ночь. Самолетом? Если прямой рейс одно, если с пересадками другое.
Хороший опыт. Мне понравилось.
или аксиома не требующая доказательств !)
или аксиома не требующая доказательств !)
Пока на автобусе доедешь...чемпионат закончится...или сам автобус...
Да и на поезде...полмесяца...туда и обратно...
Пока на автобусе доедешь...чемпионат закончится...или сам автобус...
Да и на поезде...полмесяца...туда и обратно...
Вспоминаю, как я по Европе ездил автобусом, очень тяжело. Всю ночь сидишь, на утро ноги опухают, спину ломит и в сон клонит. Другое дело в самолете, пару часов- и ты на месте.
Вспоминаю, как я по Европе ездил автобусом, очень тяжело. Всю ночь сидишь, на утро ноги опухают, спину ломит и в сон клонит. Другое дело в самолете, пару часов- и ты на месте.