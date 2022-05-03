Евсеев: «Поездом лучше, чем на автобусе, если ехать всего ночь»

Главный тренер «Шинника» поделился впечатлениями от перемещений на поезде.

Команды сейчас добираются на выездные матчи на поездах. Кто-то проводит в купе сутки, кто-то меньше. Много вопросов: как это переносят игроки, насколько сложно администраторам, что с восстановлением.

«Шинник» весной уже трижды съездил в Санкт-Петербург по железной дороге. С поездом нам повезло. На игру выезжали в ночь, в 9 вечера и приезжали в 9 утра. И так же обратно после игры. Удобно: на базе потренировались, поужинали и на вокзал. Поездом лучше, чем на автобусе, если ехать всего ночь. Самолетом? Если прямой рейс одно, если с пересадками другое.

Хороший опыт. Мне понравилось.