Сутормин: «Делаем в „Зените“ всё, чтобы быть похожими на „Баварию“»

Полузащитник «Зенита» рассказал, что команда стремится к доминированию в РПЛ .

Можно ли сказать, что «Зенит» для РПЛ – как «Бавария» для Бундеслиги? Мы делаем все, чтобы быть на нее похожими.

Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у нее меняются ближайшие конкуренты, которым не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге.

«Зенит» может тоже взять 10 титулов подряд, как «Бавария»? Десятку сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть.