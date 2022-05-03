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Сутормин: «Делаем в „Зените“ всё, чтобы быть похожими на „Баварию“»

вчера, 09:47

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что команда стремится к доминированию в РПЛ.

Можно ли сказать, что «Зенит» для РПЛ – как «Бавария» для Бундеслиги? Мы делаем все, чтобы быть на нее похожими.

Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у нее меняются ближайшие конкуренты, которым не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге.

«Зенит» может тоже взять 10 титулов подряд, как «Бавария»? Десятку сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть.

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Все комментарии
ColdSun131995
ColdSun131995 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Вряд ли ты помнишь что-то, иначе ты бы понимал, что только благодаря заманиваем не у самого богатого топ-клуба ещё тогда только деньгами, МС и стал величиной в мировом футболе, — какая же это тогда ошибка? Оч странно) По-моему — ни разу не ошибка: был шанс ухватить что-то по-быстрому — они и сделали это. Но только же вот как же это "благороднее" (многие интеллектуалы ведь порицают политику БМ) того, что делает Бавария? Оч много вопросов, почему фан МС объясняет что-то за "разорение"
Не было бы тогда этого Арсенала, процесс бы построения того +- добротного состава был бы дольше. соотв и результаты какие-то пришли бы не так быстро. Быть может, ты бы ты и не болел тогда за МС))
Чем же вот реально МС лучше Баварии? МС тогда по НЕРЕАЛЬНО ОВЕРПРАЙСНУТЫМ ценам покал этих Клиши и Адебайоров, а Бавария вот наоборот, просто грамотно ведут бизнес по правилам, которые могут соблюдать все. А знаешь каким? Просто уметь договариваться с футболистами, а не бездумно сорить деньгами).
Или же, по твоему, Бавария — это массоны немецкого и МИРОВОГО футбола? Ведь только они могут покупать по смешным ценам Гетце и бесплатно Левандовски? Только они могут купить Гнабри — ведь другим это не дано, верно? Появился вот футболист в БЛ и у него сразу есть один путь — Бавария, да? Это просто смешно) Условный Реал или Барселона (про МС даже тут говорить не буду — тогда Гетце и Левандовски бы никогда не пошли в МС) не в состоянии предложить более хорошие условия для этих футболистов, или что? Могут, офк, только вот вести переговоры и красиво предоставлять преимущества потенциального трудового соглашения — это отдельный вид профессионализма, которому пока у Баварии можно только позавидовать.
Попробуй поразмыслить) Мб получится чё-то.
В Баварии сидят таланты своего дела, которые делают бизнес в + и не имеют долгов, а в клубишках, вроде МС, просто засел чувачок, который взял пример с Абрамовича и играет как хочет в футбольный симулятор.
Можешь не отвечать. только сначала было интересно превосходить — ща уже нет
Igo0rek
Igo0rek ответ ColdSun131995 (раскрыть)
вчера в 19:28
Бавария не только Боруссию Д разоряла, но и Лейпциг, и остальных.
Igo0rek
Igo0rek ответ ColdSun131995 (раскрыть)
вчера в 19:27
Спасибо за экскурс в историю, но я и без посторенней помощи помню про Адебайора, Вийера, Санья, Насри и Клиши, а так же помню, чем это все закончилось. Но это были ошибки прошлого, а не систематический процесс.
valt134
valt134
вчера в 19:01
Лёха-«полтинник» жжёт…
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 16:51
От очередного липового чемпионства в лице газпром-судей и админресурса совсем крыша поехала. Семак видимо совсем перестал своим игрокам лекарства выдавать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:24
Что это было?
ColdSun131995
ColdSun131995 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 14:09, ред.
Если бы ты болел за сити не со второго или третьего сезона, когда сити купили шейхи, то ты бы знал, что МС, по сути, раздербанила за несколько лет тот клуб, который и был самым слабым из биг 4 — про Арсенал я сейчас говорю. Можешь погуглить это, и почитать, потому что, очевидно, ты тогда ещё не сильно интересовался футболом или был слишком мал, чтобы что-то читать).
Жаль только, что ты сразу в те же годы и полез на соккер.ру и начал строчить там комменты про клуб, о котором ещё тогда толком и не знал (и сейчас не знаешь) :)) Помню как ты ещё объяснял, что МС в спортивном плане круче Баварии)) в голосину до сих пор
Если ты осилишь проверить инфу выше, то ты увидишь, что Бавария даже у БД столько футболистов не увела, сколько МС у Арсенала) Если следовать твоему мировоззрению в мировом футболе, то много интеллекта не нужно иметь, чтобы понять, что главный "вор" среди "акул" футбола — это как раз-таки МС)) Так что как бы да. Вопросов много
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:41
Тоже забираете лучших игроков у соперников, убивая конкуренцию в лиге?
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:29
Так ты же сам сказал, что Сити "наобщипывал" игроков со всего мира...на полтора миллиадра.
112910415
112910415
вчера в 13:13
похожи до степени смешения ... )
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:54
Это еще шутники!!! Вчера Семин Палыч зажигал,сегодня этот с Баварией !!! А лиго-чемпионские достижения ,которые имеются у немцев?! И вобще нас сравнивать с немцами не надо ,вот козел!!! Чемпионство охмелило!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:43, ред.
Почитал комментарии. Боюсь, что многие, если не все, не поняли смысл сказанного Суторминым. Он имел в виду доминирование "Зенита" над всеми командами во внутреннем чемпионате, но никак не саму игру. Сутормин не дурак, чтобы говорить, что его команда стремится играть так, как "Бавария".
Имейте, пожалуйста, в виду сказанное мною, прежде чем "обласкать" игрока "Зенита" гневными комментариями.
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 12:38
Это не шутки,это питерская машина футбола!
vova505
vova505
вчера в 12:07
Улыбнуло, как говорится
berda2003
berda2003
вчера в 11:41
ну, почему, как только т.н. футболист открывает рот, лицо его становится тупым, глаза пустые, несёт полный бред - исключительно эталон 56а ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 11:25, ред.
Я не сравниваю КПД игроков команды где игроков на 165 млн...и игроков команды где игроков на 1,3 млрд....
АПЛ и РПЛ может ещё сравнить ??..)))
В АПЛ приходят играть...в РПЛ зарабатывать....
И какое отношение имеют бразильцы к "ощипыванию" Зенитом РПЛьных клубов - непонятно...
Или Де Брюйне и Фернандиньо - воспитанники Сити ???
Знатог
Знатог
вчера в 11:23
Выиграй 5 ЛЧ и будешь похож на Баварию.
beefs
beefs
вчера в 11:17
не переживай будете пока футбольная власть не поменяется..
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:14
дело не в количестве, но в качестве
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 11:07
А кто-то делает всё, чтобы быть похожим на Шкендию.
8ap8d4zu2wn2
8ap8d4zu2wn2
вчера в 11:05
Шутка за 100500
ОПС
ОПС
вчера в 10:47
Какие громкие слова.
Igo0rek
Igo0rek ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 10:47
Нет, не хочу.
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:46
А теперь сравни КПД Де Брейне за 70 млн, и Малкома за 40 млн. Фернандиньо за 40 млн, и снова Малкома, Агуэро за 40 млн, и снова Малкома.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 10:42
Но даже они - не МС...
Который "наобщипывал" игроков со всего мира...на полтора миллиарда.....
vinyardrip
vinyardrip ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:40
Бахни вискаря, джек, ну если найдешь
Bensurr
Bensurr ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 10:35
А Сити нет хотите сказать?
swed27
swed27
вчера в 10:30
Зачем быть на кого-то похожим? Лучше креативить и создавать свой стиль
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:29
Ну некоторые сходства действительно есть. Например, что Бавария, что Зенит общипывают местные клубы на таланты.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 10:24
Всё завязано на работе с судьями.
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