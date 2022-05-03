Сутормин: «Делаем в „Зените“ всё, чтобы быть похожими на „Баварию“»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что команда стремится к доминированию в РПЛ.
Можно ли сказать, что «Зенит» для РПЛ – как «Бавария» для Бундеслиги? Мы делаем все, чтобы быть на нее похожими.
Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у нее меняются ближайшие конкуренты, которым не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге.
«Зенит» может тоже взять 10 титулов подряд, как «Бавария»? Десятку сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть.
Не было бы тогда этого Арсенала, процесс бы построения того +- добротного состава был бы дольше. соотв и результаты какие-то пришли бы не так быстро. Быть может, ты бы ты и не болел тогда за МС))
Чем же вот реально МС лучше Баварии? МС тогда по НЕРЕАЛЬНО ОВЕРПРАЙСНУТЫМ ценам покал этих Клиши и Адебайоров, а Бавария вот наоборот, просто грамотно ведут бизнес по правилам, которые могут соблюдать все. А знаешь каким? Просто уметь договариваться с футболистами, а не бездумно сорить деньгами).
Или же, по твоему, Бавария — это массоны немецкого и МИРОВОГО футбола? Ведь только они могут покупать по смешным ценам Гетце и бесплатно Левандовски? Только они могут купить Гнабри — ведь другим это не дано, верно? Появился вот футболист в БЛ и у него сразу есть один путь — Бавария, да? Это просто смешно) Условный Реал или Барселона (про МС даже тут говорить не буду — тогда Гетце и Левандовски бы никогда не пошли в МС) не в состоянии предложить более хорошие условия для этих футболистов, или что? Могут, офк, только вот вести переговоры и красиво предоставлять преимущества потенциального трудового соглашения — это отдельный вид профессионализма, которому пока у Баварии можно только позавидовать.
Попробуй поразмыслить) Мб получится чё-то.
В Баварии сидят таланты своего дела, которые делают бизнес в + и не имеют долгов, а в клубишках, вроде МС, просто засел чувачок, который взял пример с Абрамовича и играет как хочет в футбольный симулятор.
Можешь не отвечать. только сначала было интересно превосходить — ща уже нет
Не было бы тогда этого Арсенала, процесс бы построения того +- добротного состава был бы дольше. соотв и результаты какие-то пришли бы не так быстро. Быть может, ты бы ты и не болел тогда за МС))
Чем же вот реально МС лучше Баварии? МС тогда по НЕРЕАЛЬНО ОВЕРПРАЙСНУТЫМ ценам покал этих Клиши и Адебайоров, а Бавария вот наоборот, просто грамотно ведут бизнес по правилам, которые могут соблюдать все. А знаешь каким? Просто уметь договариваться с футболистами, а не бездумно сорить деньгами).
Или же, по твоему, Бавария — это массоны немецкого и МИРОВОГО футбола? Ведь только они могут покупать по смешным ценам Гетце и бесплатно Левандовски? Только они могут купить Гнабри — ведь другим это не дано, верно? Появился вот футболист в БЛ и у него сразу есть один путь — Бавария, да? Это просто смешно) Условный Реал или Барселона (про МС даже тут говорить не буду — тогда Гетце и Левандовски бы никогда не пошли в МС) не в состоянии предложить более хорошие условия для этих футболистов, или что? Могут, офк, только вот вести переговоры и красиво предоставлять преимущества потенциального трудового соглашения — это отдельный вид профессионализма, которому пока у Баварии можно только позавидовать.
Попробуй поразмыслить) Мб получится чё-то.
В Баварии сидят таланты своего дела, которые делают бизнес в + и не имеют долгов, а в клубишках, вроде МС, просто засел чувачок, который взял пример с Абрамовича и играет как хочет в футбольный симулятор.
Можешь не отвечать. только сначала было интересно превосходить — ща уже нет
Жаль только, что ты сразу в те же годы и полез на соккер.ру и начал строчить там комменты про клуб, о котором ещё тогда толком и не знал (и сейчас не знаешь) :)) Помню как ты ещё объяснял, что МС в спортивном плане круче Баварии)) в голосину до сих пор
Если ты осилишь проверить инфу выше, то ты увидишь, что Бавария даже у БД столько футболистов не увела, сколько МС у Арсенала) Если следовать твоему мировоззрению в мировом футболе, то много интеллекта не нужно иметь, чтобы понять, что главный "вор" среди "акул" футбола — это как раз-таки МС)) Так что как бы да. Вопросов много
Жаль только, что ты сразу в те же годы и полез на соккер.ру и начал строчить там комменты про клуб, о котором ещё тогда толком и не знал (и сейчас не знаешь) :)) Помню как ты ещё объяснял, что МС в спортивном плане круче Баварии)) в голосину до сих пор
Если ты осилишь проверить инфу выше, то ты увидишь, что Бавария даже у БД столько футболистов не увела, сколько МС у Арсенала) Если следовать твоему мировоззрению в мировом футболе, то много интеллекта не нужно иметь, чтобы понять, что главный "вор" среди "акул" футбола — это как раз-таки МС)) Так что как бы да. Вопросов много
Имейте, пожалуйста, в виду сказанное мною, прежде чем "обласкать" игрока "Зенита" гневными комментариями.
Имейте, пожалуйста, в виду сказанное мною, прежде чем "обласкать" игрока "Зенита" гневными комментариями.
АПЛ и РПЛ может ещё сравнить ??..)))
В АПЛ приходят играть...в РПЛ зарабатывать....
И какое отношение имеют бразильцы к "ощипыванию" Зенитом РПЛьных клубов - непонятно...
Или Де Брюйне и Фернандиньо - воспитанники Сити ???
АПЛ и РПЛ может ещё сравнить ??..)))
В АПЛ приходят играть...в РПЛ зарабатывать....
И какое отношение имеют бразильцы к "ощипыванию" Зенитом РПЛьных клубов - непонятно...
Или Де Брюйне и Фернандиньо - воспитанники Сити ???
Который "наобщипывал" игроков со всего мира...на полтора миллиарда.....
Который "наобщипывал" игроков со всего мира...на полтора миллиарда.....