Петржела: «„Зенит“ опять не вышел бы из группы, если бы их допустили в ЛЧ»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о решении УЕФА отстранить Россию от турниров под эгидой организации.

Ужас для всех российских болельщиков. Выступления любимых команд в еврокубках всегда доставляют массу положительных эмоций. Теперь люди этого лишены.

Хотя, игра «Зенита» в еврокубках последние 3 года вызывает только слезы и боль. Они бы опять не вышли из группы, если бы их допустили к участию. Это проклятье какое-то.