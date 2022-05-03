Петржела: «„Зенит“ опять не вышел бы из группы, если бы их допустили в ЛЧ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о решении УЕФА отстранить Россию от турниров под эгидой организации.
Ужас для всех российских болельщиков. Выступления любимых команд в еврокубках всегда доставляют массу положительных эмоций. Теперь люди этого лишены.
Хотя, игра «Зенита» в еврокубках последние 3 года вызывает только слезы и боль. Они бы опять не вышли из группы, если бы их допустили к участию. Это проклятье какое-то.
В ЛЧ и "середнякам" пытающимся дать бой топ-"миллиардникам" минимум надо иметь состав на 350-550 млн....
А уж Зениту ...с его 165-тью млн...изначально в ЛЧ хаживать - лишь быть подарком соперникам при жеребьёвке...
Решит руководство создать сильную по-европейским меркам команду тогда и разговор будет...а сейчас его устраивает и этот состав...достаточный лишь для гегемонии в РПЛ.....
В ЛЧ и "середнякам" пытающимся дать бой топ-"миллиардникам" минимум надо иметь состав на 350-550 млн....
А уж Зениту ...с его 165-тью млн...изначально в ЛЧ хаживать - лишь быть подарком соперникам при жеребьёвке...
Решит руководство создать сильную по-европейским меркам команду тогда и разговор будет...а сейчас его устраивает и этот состав...достаточный лишь для гегемонии в РПЛ.....