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Петржела: «„Зенит“ опять не вышел бы из группы, если бы их допустили в ЛЧ»

вчера, 16:18

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о решении УЕФА отстранить Россию от турниров под эгидой организации.

Ужас для всех российских болельщиков. Выступления любимых команд в еврокубках всегда доставляют массу положительных эмоций. Теперь люди этого лишены.

Хотя, игра «Зенита» в еврокубках последние 3 года вызывает только слезы и боль. Они бы опять не вышли из группы, если бы их допустили к участию. Это проклятье какое-то.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:36
Золотые слова, Петржела......
Ron09
Ron09 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Интересно почему про Аякс и Бенфику, Порту ни слова? Аааа у них состав намного ниже чем у Зенита который каждый год, десятилетиями не мог выйти из группы
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:47
И с кем эта сильная по европейским меркам команда будет состязаться в слабой по европейским лигочемпионским меркам РПЛ? В такой лиге не может быть чемпиона уровня ЛЧ.
minai
minai
вчера в 18:47
Спасибо, мил человек, ты поднял нам веки. А теперь подними нам ногу.
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:05
Говорить можно что угодно
Futurista
Futurista
вчера в 17:36
Раньше не выходил из группы...теперь и в группу не войдет...
112910415
112910415
вчера в 17:19
стабильность, однако
lotsman
lotsman
вчера в 17:11
Что то пан Властимил зачастил на сайт.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:09
Иногда имеет место быть переоценка возможностей российского футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:02
Браво...наконец трезвый взгляд со стороны...
В ЛЧ и "середнякам" пытающимся дать бой топ-"миллиардникам" минимум надо иметь состав на 350-550 млн....
А уж Зениту ...с его 165-тью млн...изначально в ЛЧ хаживать - лишь быть подарком соперникам при жеребьёвке...
Решит руководство создать сильную по-европейским меркам команду тогда и разговор будет...а сейчас его устраивает и этот состав...достаточный лишь для гегемонии в РПЛ.....
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:49
Там другие цены у газпрома явно денег не хватает.
swed27
swed27
вчера в 16:43
Есть толика истины в его словах
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 16:39
Ты в своем мире обитаешь, где люди вообще не говорят правду или не любят клуб, с которым связан наибольший успех, и поэтому о нем говорят, а и на пенсии рассчитывают из уютной пражской квартирки попасть на "Газпром-Арену"?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:36, ред.
"Выступления любимых команд в еврокубках всегда доставляют массу положительных эмоций."

О ком это он???....
Семак например выиграл 1 матч из 18-ти последних в еврокубках....
Да и тот у каких то шведских почтальонов которые все вместе (27 человек) стоят в 3 раза дешевле Малкома.....
И лично для меня положительные эмоции от выступления в еврокубках закончились ещё года 3-4 назад...)))
ermak6848
ermak6848 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 16:35
нафталиновый 30н - опять напоминает о себе
ABir
ABir
вчера в 16:28, ред.
Т.е. в еврокубках не все решают газдоллары
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:24, ред.
Петржела так усиленно лизал Зениту и газпрому, но вот последней фразой все свои старания перечеркнул. Всё-таки и у него правда прорвалась наружу или просто газпром не оценил всех этих облизываний, чем и обидел чеха.
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