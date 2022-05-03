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Кержаков: «Даже пропустив второй гол, ребята не расклеились»

вчера, 00:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился эмоциями от ничьей в матче с тульским «Арсеналом» (2:2).

Первый тайм мы провели хорошо. За исключением последней минуты, когда потеряли концентрацию и пропустили ненужный гол. Думаю, это повлияло на ход второго тайма, когда, пытаясь сохранить минимальное преимущество в счете, больше думали о том, чтобы не пропустить. Но даже пропустив второй гол, ребята не расклеились, не рассыпались. Могли и вырвать победу в концовке, но в итоге получилась ничья.

Естественно, если бы мы победили, то фактически гарантировали бы решение задачи. Но и ничья позволила нам подняться вверх по турнирной таблице. Во втором круге мы не проиграли никому из команд, занимающих с 9 по 16 место. Это радует.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:19
Думаю справедливый итог
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:49
Главное не дали Арсеналу набрать три очка.
lotsman
lotsman
вчера в 07:42
Битва за выход из подвала.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:18
Никто не хотел уступать
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 06:51
Это да.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:34
Команды играли то лучше то хуже итог справедлив
va9uqb8mxdkt
va9uqb8mxdkt
вчера в 02:41
Умеет Глагол найти позитив
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 02:00
Удивительно...
Эх...Саша....
Как не удержать счёт 2:0...с командой которая за 5 предыдущих матчей забила 1 гол....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:34
С самого начала надо было так играть как в концовке!
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