Кержаков: «Даже пропустив второй гол, ребята не расклеились»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился эмоциями от ничьей в матче с тульским «Арсеналом» (2:2).

Первый тайм мы провели хорошо. За исключением последней минуты, когда потеряли концентрацию и пропустили ненужный гол. Думаю, это повлияло на ход второго тайма, когда, пытаясь сохранить минимальное преимущество в счете, больше думали о том, чтобы не пропустить. Но даже пропустив второй гол, ребята не расклеились, не рассыпались. Могли и вырвать победу в концовке, но в итоге получилась ничья.

Естественно, если бы мы победили, то фактически гарантировали бы решение задачи. Но и ничья позволила нам подняться вверх по турнирной таблице. Во втором круге мы не проиграли никому из команд, занимающих с 9 по 16 место. Это радует.