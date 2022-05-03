«Ливерпуль» не нанёс ни одного удара в створ «Вильярреалу» в первом тайме

«Вильярреал» обыгрывает «Ливерпуль» со счётом 2:0 после первой половины игры в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Вильярреала» за первый тайм. Всего у «красных» два удара по ворота хозяев поля.
пользуются всеми моментами на максимум. Но на групповом этапе в двух матчах против МЮ им дико не везло и они их проиграли, хоть и выглядели лучше
Выходит, что в последних четырех матчах ЛЧ у Вильярреала 4 удара в створ - 4 гола.
пользуются всеми моментами на максимум. Но на групповом этапе в двух матчах против МЮ им дико не везло и они их проиграли, хоть и выглядели лучше
Выходит, что в последних четырех матчах ЛЧ у Вильярреала 4 удара в створ - 4 гола.