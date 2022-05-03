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«Ливерпуль» не нанёс ни одного удара в створ «Вильярреалу» в первом тайме

вчера, 23:02
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Вильярреал» обыгрывает «Ливерпуль» со счётом 2:0 после первой половины игры в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Вильярреала» за первый тайм. Всего у «красных» два удара по ворота хозяев поля.

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02 маяАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии4
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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:19
Главное конечный результат
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:10
Зато во втором тайме все получилось.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 05:28
Мы увидели два разных Ливерпуля.
112910415
112910415
сегодня в 04:28
бодрое было начало
ZedZipper
ZedZipper ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 02:30
Скажите пожалуйста, а почему вы в огромном количестве тем просто копируете новостные сообщения других сайтов и выставляете их за свои сообщения и/или прогнозы?
протон
протон
сегодня в 00:16
Два удара по воротам - два гола. Это за гранью какого понимания вообще. Они же так всю ЛЧ играют. Удар по воротам- гол
пользуются всеми моментами на максимум. Но на групповом этапе в двух матчах против МЮ им дико не везло и они их проиграли, хоть и выглядели лучше
Выходит, что в последних четырех матчах ЛЧ у Вильярреала 4 удара в створ - 4 гола.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:13
Первый тайм был плохой
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:44
Во втором компенсировал
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:38
И это с помощью судьи
minai
minai
вчера в 23:20
Я за Унаи Эмери.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:13
«Вильярреал» свел на нет преимущество «Ливерпуля» в два мяча в первом матче после молниеносного открытия Булайе Диа и пулевого удара головой Франсиса Коклена на 41-й минуте. Теперь за место в финале есть второй тайм, на «Эль Мадригале» очень жарко. Капуэ, ранее работавший в «Тоттенхэме» и «Уотфорде», отдал голевые передачи, а бывший игрок «Арсенала» сравнял счет. Эмери молодец, что сказать, знал кого вывести на поле. Теперь все интереснее и с интригой.
beefs
beefs
вчера в 23:06
ничего во втором тайме нанесет заветный удар...
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