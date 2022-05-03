«Ливерпуль» не нанёс ни одного удара в створ «Вильярреалу» в первом тайме

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вчера, 23:02

«Вильярреал» обыгрывает «Ливерпуль» со счётом 2:0 после первой половины игры в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Вильярреала» за первый тайм. Всего у «красных» два удара по ворота хозяев поля.