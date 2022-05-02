Операция «Квадрупл» и атака на рекорд Бекхэма. 7 достижений, которые могут быть побиты в этом сезоне АПЛ

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вчера, 21:00

Это будет легендарно!

В этом году Английской Премьер-Лиге исполняется 30 лет, а это уже серьезный возраст. С каждым годом становится все сложнее выбирать символическую сборную лучших футболистов АПЛ всех времен, а важные рекорды обновлялись уже неоднократно и становились с каждым разом все устойчивее. Пока никто не приблизился к 260 голам Алана Ширера, но даже здесь у нас есть кандидат: на счету Харри Кейна 178 голов, и ему только 28 лет. А вот Кевину Де Брюйне нужно удвоить количество ассистов, чтобы сравняться с Райаном Гиггзом, сыгравшим 20 сезонов в АПЛ за «Манчестер Юнайтед». Однако наравне с устойчивыми достижениями есть и те, которые могут быть побиты до конца текущего сезона.

1. Наибольшее количество трофеев, завоеванных за один сезон

Текущий рекордсмен: «Манчестер Юнайтед» = 3 трофея в сезоне 1998/99

На дворе начало мая, а «Ливерпуль» сохраняет возможность завоевать все трофеи футбольного сезона, а Юрген Клопп не постеснялся признаться, что его команда нацелена на квадрупл и мечтает войти в историю в этом сезоне. Кубок Лиги у «красных» уже есть, также они вышли в финал Кубка Англии, да и финал Лиги чемпионов близко. Ну, и борьба за первую строчку в Премьер-Лиге с «Манчестер Сити» далека от завершения.

Ни один английский клуб прежде не собирал такую грандиозную коллекцию титулов в рамках одного сезона. «Сити» делал национальный требл уже при Гвардиоле, а три трофея с европейским Кубком чемпионов выигрывал «Манчестер Юнайтед» в 1999-м ( АПЛ + Кубок Англии + Лига чемпионов). Кампания МЮ 1998/99 под руководством неповторимого сэра Алекса на сегодняшний день считается лучшим сезоном для английских клубов в эпоху АПЛ . «Ливерпуль» может превзойти это достижение.

2. Рекорд по сухим матчам за сезон

Текущий рекордсмен: Петр Чех («Челси») = 24 «сухаря» в сезоне 2004/05

В сезоне 2004/05 «Челси» выиграл первый чемпионский титул в эпоху АПЛ в первом сезоне Жозе Моуриньо, который построил на «Стэмфорд Бридж» команду, пропустившую смехотворные 15 голов за чемпионат. В 24 матчах Петр Чех уходил с поля «сухим». На сегодняшний день у Алиссона Беккера из «Ливерпуля» 20 матчей на ноль в текущем сезоне, то есть бразильский вратарь имеет шанс повторить давний рекорд Чеха, если сохранит свои ворота в неприкосновенности во всех оставшихся играх сезона. Будет трудно не пропустить ни одного гола от «Тоттенхэма», «Астон Виллы», «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона», однако и ничего невозможного в этом нет.

3. Наибольшее количество голов прямыми ударами со штрафных в истории АПЛ

Текущий рекордсмен: Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед») — 18 голов

Сегодня у Бекхэма день рождения, в 47 лет Дэвид все еще владеет рекордом Премьер-Лиги по количеству точных ударов со штрафных. Преследует Бекса капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус, который уже 14 раз в своей карьере забивал прямыми ударами со штрафных в АПЛ . Конечно же, маловероятно, что Джеймс реализует четыре штрафных в оставшихся матчах против «Брентфорда», «Ливерпуля» и «Лестера», а вот в следующем сезоне рекорду Бекхэма будет устоять сложнее. Уорд-Праусу 27 лет, так что мы скорее говорим о «когда», нежели о «если».

4. Самое мизерное преимущество чемпиона над вторым призером

Текущий рекордсмен: «Манчестер Сити» = +8 голов над МЮ в сезоне 2011/12

«Сити» драматичным образом завоевал чемпионство на последних секундах сезона 2011/12, вырвав победу у КПР , но тогда после победного гола Агуэро «горожане» сравнялись в таблице по очкам с «Ман Юнайтед», а исход чемпионской гонки решила разница забитых и пропущенных мячей — «+64» у чемпиона против «+56» у второй команды. Всего лишь «+8». Не исключено, что в этом сезоне лидеры АПЛ окажутся друг к другу еще ближе.

Если «Сити» проиграет в одном из оставшихся матчей, а «Ливерпуль» в свою очередь сыграет вничью, то команды сравняются по очкам, и чемпиона определит разница забитых и пропущенных мячей. На данный момент у «Ливерпуля» «+64», а у «Сити» «+63», то есть исход титула в Премьер-Лиге может решить даже один гол. И это будет невероятно. Представляете, как будут кусать локти те, кто останутся вторыми из-за такой мелочи?

5. Самое большое отрицательное трансферное сальдо по футболисту

Текущий рекордсмен: Фернандо Торрес («Челси») = минус 56.5 млн евро

А вот этот рекорд (хотя правильнее сказать антирекорд) почти наверняка будет побит. «Челси» в 2011 году купил Фернандо Торреса у «Ливерпуля» за 58.5 млн евро, а четыре года спустя «синие» продали испанского форварда «Милану» всего лишь за 2 миллиона. Так и сложилось жуткое для «Челси» сальдо между входящим и исходящим трансферами Торреса. Впрочем, Фернандо недолго осталось возглавлять этот антирейтинг. Летом 2016-го «Манчестер Юнайтед» заплатил рекордные на тот момент 105 миллионов евро за Поля Погба, а теперь француз уходит свободным агентом.

6. Наибольшее количество голов/ассистов между двумя игроками за один сезон

Текущие рекордсмены: Харри Кейна и Сон Хын Мин («Тоттенхэм») = 14 в сезоне 2020/21

Саттон и Ширер, Оуэн и Хески, Руни и Роналду, а теперь Сон и Кейн. Связка форвардов «Тоттенхэма» уже входит в топ-лист легендарных дуэтов Премьер-Лиги. За все время совместных выступлений Кейн и Сон 41 раз забивали с передач друг друга, что является рекордом АПЛ , а в рамках прошлого сезона у них 14 совместных голов (когда один отдает, а другой забивает). В нынешней кампании ассистировали друг другу 8 раз, и хотя осталось сыграть только четыре матча, не будем сбрасывать со счетов «химию» этого дуэта. А вдруг улучшат собственное достижение?

7. Наибольшее количество очков у вылетевшей команды

Текущие рекордсмены: «Вест Хэм» = 42 очка в сезоне 2002/03

Остросюжетное соперничество «Эвертона», «Бернли» и «Лидса» дает повод напомнить о еще одном рекорде. По итогам сезона 2002/03 Премьер-Лигу покинул «Вест Хэм», набравший 42 очка — это максимальный багаж для вылетающей команды. Есть шансы, что сомнительный рекорд неудачливых «молотобойцев» падет. У «Лидса» и «Бернли» по 34 очка за четыре тура до конца, у «Эвертона» 33 балла, а сыграть предстоит еще пять встреч. Одна из этих команд вылетит, матчей между собой у них нет. Считайте сами.