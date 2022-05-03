Роналду забил 168-й команде за карьеру

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вчера, 08:42

«Брентфорд» стал 168-м клубом, которому забил .

Форвард «Манчестер Юнайтед» реализовал пенальти в матче 35-го тура АПЛ (3:0).

Это 18-й гол португальца в текущем розыгрыше АПЛ .