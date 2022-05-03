Роналду забил 168-й команде за карьеру

«Брентфорд» стал 168-м клубом, которому забил Криштиану Роналду.
Форвард «Манчестер Юнайтед» реализовал пенальти в матче 35-го тура АПЛ (3:0).
Это 18-й гол португальца в текущем розыгрыше АПЛ.
Криштиану во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в МЮ.
Респект и Уважение тебе за это !
Респект и Уважение тебе за это !
Там будет полтора десятка новых команд. Только успевай забивать...
Там будет полтора десятка новых команд. Только успевай забивать...
Какое следующее будет достижение? Роналду сыграл против ..-й команды в карьере? Или Роналду забил правой ногой ..-й команде в карьере?
Какое следующее будет достижение? Роналду сыграл против ..-й команды в карьере? Или Роналду забил правой ногой ..-й команде в карьере?