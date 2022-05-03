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Роналду забил 168-й команде за карьеру

вчера, 08:42
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Брентфорд» стал 168-м клубом, которому забил Криштиану Роналду.

Форвард «Манчестер Юнайтед» реализовал пенальти в матче 35-го тура АПЛ (3:0).

Это 18-й гол португальца в текущем розыгрыше АПЛ.

Криштиану во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в МЮ.

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02 маяАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии4
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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:26
Хорошее достижение.
FERIS
FERIS
вчера в 11:59
Рон красавчик!
МAX PAYNE
МAX PAYNE
вчера в 11:01
Пешеход тоже рекорд поставил.Самый бездарный обладатель липового мяча в истории-4 гола за сезон!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:32
А если вам треху положит?
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:10
А Рон продолжает работать и делать результат .
Респект и Уважение тебе за это !
1 984
1 984
вчера в 09:08
С чем его и поздравляю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:08
Ему надо срочно переходить в Россию, например в Спартак.
Там будет полтора десятка новых команд. Только успевай забивать...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:07
Мои поздравления.
Elliada
Elliada
вчера в 09:06
Походу, все эти "достижения" Роналду, ведёт учет сам Роналду. Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

Какое следующее будет достижение? Роналду сыграл против ..-й команды в карьере? Или Роналду забил правой ногой ..-й команде в карьере?
ДСА
ДСА
вчера в 08:58
Новых жертв находить всё труднее и труднее.
drug01
drug01
вчера в 08:52
Он всё записывает?
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:46
Хорошее достижение
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