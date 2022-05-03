«Вильярреал» не проиграл ни одного из последних 12 матчей на своём поле

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вчера, 18:34

Сегодня «Вильярреал» дома сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Футболисты «желтой субмарины» не проиграли ни одного из последних 12 матчей на своём поле во всех турнирах (8 побед при 4 ничьих).

Последний раз «Вильярреал» уступал в домашней встрече 27 ноября прошлого года в игре против «Барселоны» (1:3).