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«Вильярреал» не проиграл ни одного из последних 12 матчей на своём поле

вчера, 18:34
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Сегодня «Вильярреал» дома сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Футболисты «желтой субмарины» не проиграли ни одного из последних 12 матчей на своём поле во всех турнирах (8 побед при 4 ничьих).

Последний раз «Вильярреал» уступал в домашней встрече 27 ноября прошлого года в игре против «Барселоны» (1:3).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:09
Даже если получится не проиграть, то этого все равно мало будет)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:32
Сегодня придется проиграть.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:31
Пришло время проиграть
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:10
во первых, все серии когда то заканчиваются
во-вторых, красных вполне устроит и ничья, впереди каждый матч важен и нужно сыграть по возможности не выкладываясь на все 100%
drug01
drug01
вчера в 18:43
Это было давно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
В тринадцатом то проиграл...
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