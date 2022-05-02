Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

У Конте 65 побед в 100 первых матчах в АПЛ. Больше лишь у двух тренеров

02 мая 2022, 08:19
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Лестером» (3:1) в 35-м туре АПЛ.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте одержал 65-ю победу в своем 100-м матче в чемпионате Англии. Ранее он возглавлял «Челси».

По этому показателю Конте теперь делит третье место в истории турнира с Мануэлем Пеллегрини (экс-«Манчестер Сити» и «Вест Хэм»).

Лидеры — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Жозе Моуриньо (экс-«Челси», «МЮ» и «Тоттенхэм») — 73 победы в 100 первых играх в АПЛ.

Все новости
Мане побил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:15
Клопп — 4-й тренер, который в четвёртый раз вышел в финал Лиги чемпионов
Сегодня, 00:03
«Ливерпуль» не нанёс ни одного удара в створ «Вильярреалу» в первом тайме
Вчера, 23:02
Мане — лучший бомбардир «Ливерпуля» в плей-офф в эпоху Лиги чемпионов
Вчера, 21:46
«Вильярреал» не проиграл ни одного из последних 12 матчей на своём поле
Вчера, 18:34
Роналду забил 168-й команде за карьеру
Вчера, 08:42
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 мая в 12:27
Семак вообще вне конкуренции среди тренеров, 4 чемпионства, доминант тренеров лиг
ДСА
ДСА
02 мая в 11:49
При этом клуб не самый сильнейший.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
02 мая в 11:35
Конте, действительно хороший тренер.
протон
протон
02 мая в 10:12
Конте - серийный победитель 👏👏👏
vinyardrip
vinyardrip ответ shlomo2 (раскрыть)
02 мая в 09:48
100 побед в 181 матче, в ливере, хочешь точней—гугл еще вроде у вас не забанили, и педивиктор еще вроде пашет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 08:47
Подумаешь...65 побед...
Вон Семак...100 матчей - 3 чемпионства...
A.S.A
A.S.A
02 мая в 08:31
Знатная компания собралась
А Конте действительно хороший тренер, хоть и истеричка
shlomo2
shlomo2
02 мая в 08:30
Интересно, а сколько у Клоппа?
Elliada
Elliada
02 мая в 08:28
Гвардиола и тут первый. Везде его рекорды

Конте проделывает хорошую работу. Жду от него победы или ничьи над Ливерпулем
beefs
beefs
02 мая в 08:23
очень хорошее достижение...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 