У Конте 65 побед в 100 первых матчах в АПЛ. Больше лишь у двух тренеров

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02 мая 2022, 08:19

«Тоттенхэм» одержал победу над «Лестером» (3:1) в 35-м туре АПЛ .

Главный тренер «шпор» одержал 65-ю победу в своем 100-м матче в чемпионате Англии. Ранее он возглавлял «Челси».

По этому показателю Конте теперь делит третье место в истории турнира с Мануэлем Пеллегрини (экс-«Манчестер Сити» и «Вест Хэм»).