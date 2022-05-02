У Конте 65 побед в 100 первых матчах в АПЛ. Больше лишь у двух тренеров

«Тоттенхэм» одержал победу над «Лестером» (3:1) в 35-м туре АПЛ.
Главный тренер «шпор» Антонио Конте одержал 65-ю победу в своем 100-м матче в чемпионате Англии. Ранее он возглавлял «Челси».
По этому показателю Конте теперь делит третье место в истории турнира с Мануэлем Пеллегрини (экс-«Манчестер Сити» и «Вест Хэм»).
Лидеры — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Жозе Моуриньо (экс-«Челси», «МЮ» и «Тоттенхэм») — 73 победы в 100 первых играх в АПЛ.
Вон Семак...100 матчей - 3 чемпионства...
Вон Семак...100 матчей - 3 чемпионства...
А Конте действительно хороший тренер, хоть и истеричка
А Конте действительно хороший тренер, хоть и истеричка
Конте проделывает хорошую работу. Жду от него победы или ничьи над Ливерпулем
Конте проделывает хорошую работу. Жду от него победы или ничьи над Ливерпулем