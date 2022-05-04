Альбиоль: «Мы сделали всё возможное»

Защитник «Вильярреала» поделился впечатлениями от ответного матча против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов (2:3 и 2:5 общий счет).

Мы не смогли, однако наша команда сегодня сделала все возможное, выложилась по максимуму. Первый гол оппонента очень неприятно по нам ударил. Это большая цена за то, что потратили невероятно много сил в первом тайме, когда действовали так качественно. В итоге сбавили в «физике» после перерыва, за что мы и были наказаны.