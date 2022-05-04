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Альбиоль: «Мы сделали всё возможное»

вчера, 08:08
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Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль поделился впечатлениями от ответного матча против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов (2:3 и 2:5 общий счет).

Мы не смогли, однако наша команда сегодня сделала все возможное, выложилась по максимуму. Первый гол оппонента очень неприятно по нам ударил. Это большая цена за то, что потратили невероятно много сил в первом тайме, когда действовали так качественно. В итоге сбавили в «физике» после перерыва, за что мы и были наказаны.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:37
прошли Юве, Баварию
доставили проблем красным
выступили достойно - респект
idres
idres
вчера в 12:25
Ливер просто сильнее
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:09
Футболистам Вильярреала огромный респект за выступоение в этой ЛЧ! Самоотдача на высочайшем уровне! А 36 летний Альбиоль вообще был глыбой в обороне
ОПС
ОПС
вчера в 10:54
Старания было много.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:33
И даже больше
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:13
По крайней мере очень старались.
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