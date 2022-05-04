Сторожук: «Думаю, болельщикам „Краснодара“ понравилась наша игра»

И.о. главного тренера «Краснодара» прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Сегодня, наверное, тот момент, когда можно сказать, что пришло время. Был момент адаптации, притирки тренерского штаба с командой. Победа над «Ростовом» тоже, наверное, немного вдохновила на такую игру сегодня.

Сегодня было приблизительно то, что мы хотим видеть. Могли в первом тайме решать исход матча, но, думаю, болельщикам понравилось. Спасибо им за поддержку, мы ее чувствуем, вдохновляемся поддержкой, и они нас несут вперед.