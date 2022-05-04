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Хапов: «Матчи не выигрываются, когда ты имеешь полтора момента»

вчера, 21:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал поражение в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Матчи не выигрываются, когда ты имеешь полтора момента. У нас в атаке ничего не получалось, мы создавали мало моментов, тяжело было рассчитывать на выигрыш.

По-моему, у нас это 9-е удаление. Ну мы не то чтобы адаптировались, из ничего получили удаление. Конечно, игра сломалась, но после того, как уравнялись составы и преимущество было небольшое, могли забить, но в атаке выглядели неубедительно.

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beefs
beefs
вчера в 21:46
это верно, но их нужно создавать...
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