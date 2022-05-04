Хапов: «Матчи не выигрываются, когда ты имеешь полтора момента»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Матчи не выигрываются, когда ты имеешь полтора момента. У нас в атаке ничего не получалось, мы создавали мало моментов, тяжело было рассчитывать на выигрыш.

По-моему, у нас это 9-е удаление. Ну мы не то чтобы адаптировались, из ничего получили удаление. Конечно, игра сломалась, но после того, как уравнялись составы и преимущество было небольшое, могли забить, но в атаке выглядели неубедительно.