Мухин: «Где-то не хватило везения, где-то – взаимопонимания»

Полузащитник ЦСКА поделился впечатлениями от поражения команды в матче РПЛ против «Сочи» (0:1).

Где-то не хватило везения, где-то – взаимопонимания. Вроде у всех, как кажется, глаза горят. Все хотят побеждать, просто вот так получается, что неудачные игры, и проигрываем. Есть ли понимание у команды, почему после сборных ничего не получается? Если бы было понимание, то всё бы уже решили. Пока непонятно. В чем уступили «Сочи»? Наверное, в создании моментов. Мало создали стопроцентных моментов. Легко они выходили из-под прессинга. Мы где-то не добегали, где-то недорабатывали.