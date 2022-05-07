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Мухин: «Где-то не хватило везения, где-то – взаимопонимания»

вчера, 22:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился впечатлениями от поражения команды в матче РПЛ против «Сочи» (0:1).

Где-то не хватило везения, где-то – взаимопонимания. Вроде у всех, как кажется, глаза горят. Все хотят побеждать, просто вот так получается, что неудачные игры, и проигрываем. Есть ли понимание у команды, почему после сборных ничего не получается? Если бы было понимание, то всё бы уже решили. Пока непонятно. В чем уступили «Сочи»? Наверное, в создании моментов. Мало создали стопроцентных моментов. Легко они выходили из-под прессинга. Мы где-то не добегали, где-то недорабатывали.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:58
Вот и проиграли
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:43
Самолюбия вам всем не хватило
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