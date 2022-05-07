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Масалитин: «Очередная бездарная игра в исполнении ЦСКА»

вчера, 22:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении команды в матче против «Сочи» (0:1).

Уже ничему не удивляешься. Очередная бездарная игра в исполнении ЦСКА. Вроде «Динамо» и ЦСКА составляли конкуренцию «Зениту», но на сегодняшний день у обеих команд не то что за очки, а просто за второе место вопрос не стоит. Здесь просматриваются спад команды и тренерские решения, которые не влияют на игру. То есть команда проигрывает после первого тайма, вообще мяч не держится, а ты не делаешь замены. А надо их делать. За счёт чего ты собирался игру перевернуть? Вообще ничего не было у ЦСКА.

Языджи, которого должны были за 11 миллионов покупать, шестую игру просто ходит пешком. От него — ноль. За такие деньги купите другого пешехода. Так нельзя относиться вообще ни к кому. Если ты себя плохо чувствуешь, то не надо вообще выходить на поле. Так нельзя бездарно находиться на поле. Он просто не нужен. Пришли тоже Карраскаль, Гбамен — помощи никакой. О чём мы можем говорить? Выделить некого. Только Торопа, которого расстреливали. Посмотреть — не то что средняя команда, а команда, которая борется за выживание.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 00:01
Березуцкий, к сожалению продолжил стратегию подготовки команды в стиле бывшего её тренера. В результате такой подготовки даже подающие надежды арендованные игроки, удачно стартовавшие в весенней части чемпионата, очень быстро потеряли игровой тонус и навыки игры в футбол. Что в такой ситуации делать решать руководству клуба.
minai
minai
вчера в 23:00
Может попробовать перестать им платить з/плату ? Это касается и тренеришек и игрочишек.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:43
И это будет продолжаться, пока у руля команды, две берёзки !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:41
Это новая Россия, детка...
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