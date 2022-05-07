А. Березуцкий: «Сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее».

Рулевой ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после поражения от «Сочи».
Первый тайм сыграли плохо, моментов вообще не создавали. Второй прошел гораздо лучше, были подходы, но забить не удалось. Но футбол такая игра, где нужно играть все 90 минут.
После марта мы боролись за высокие места. Все понимали, что будет происходить, и сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее. Но это не оправдание в любом случае. Любой профессиональный футболист должен выкладываться независимо от чего-либо.
Удивительно слушать такие высказывания от человека который выбрал себе тренерский путь. А он разве не знал, что тренер это ещё и очень хороший должен быть психолог . Команда , это двадцать пять человек с разным характером , разным менталитетом , разного возраста и футбольного мастерства . И каждому нужен свой подход. И если команда играет плохо и игроки не выполняют установки на игру , то это только вина главного тренера. Значит что-то он упустил , значит что-то не так донёс до игроков, не правильно сделал ставку на тех игроков которые вышли в основном составе, или сделал не те замены, или вообще выбрал совершенно не ту тактику на игру . И это всё должен исправлять именно главный тренер. А не сетовать на какую-то мотивацию нынешних реалий . Мотиватор , это и есть главный тренер ! И ты им никогда не сможешь стать, и это тоже реалии сегодняшнего дня ! Если хочешь быть тренером большого клуба, нужно учиться , а не просто хотеть им быть ! Сначала ФНЛ за опытом, а там уже видно будет , что да как . Игнашевич тебе в помощь !
Удивительно слушать такие высказывания от человека который выбрал себе тренерский путь. А он разве не знал, что тренер это ещё и очень хороший должен быть психолог . Команда , это двадцать пять человек с разным характером , разным менталитетом , разного возраста и футбольного мастерства . И каждому нужен свой подход. И если команда играет плохо и игроки не выполняют установки на игру , то это только вина главного тренера. Значит что-то он упустил , значит что-то не так донёс до игроков, не правильно сделал ставку на тех игроков которые вышли в основном составе, или сделал не те замены, или вообще выбрал совершенно не ту тактику на игру . И это всё должен исправлять именно главный тренер. А не сетовать на какую-то мотивацию нынешних реалий . Мотиватор , это и есть главный тренер ! И ты им никогда не сможешь стать, и это тоже реалии сегодняшнего дня ! Если хочешь быть тренером большого клуба, нужно учиться , а не просто хотеть им быть ! Сначала ФНЛ за опытом, а там уже видно будет , что да как . Игнашевич тебе в помощь !