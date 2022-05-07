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А. Березуцкий: «Сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее»

вчера, 22:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Рулевой ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после поражения от «Сочи».

Первый тайм сыграли плохо, моментов вообще не создавали. Второй прошел гораздо лучше, были подходы, но забить не удалось. Но футбол такая игра, где нужно играть все 90 минут.

После марта мы боролись за высокие места. Все понимали, что будет происходить, и сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее. Но это не оправдание в любом случае. Любой профессиональный футболист должен выкладываться независимо от чего-либо.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:31
Мне кажется что у них бабки на первом месте
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:08
Мотивируй не мотивируй , но пока тренировать команду будут братья му-му хорошего не ждите. Тренер нужен для цска и не обязательно с армейским прошлым. Спартак это уже проходил ...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:50
А сложно мотивировать только игроков ЦСКА ? Сочи мотивированы, Ахмат мотивирован, Краснодар мотивирован, даже проваливший сезон Спартак мотивирован. А Леше сложно мотивировать. Может профессию сменить?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:42
А. Березуцкий: «Сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее».
Удивительно слушать такие высказывания от человека который выбрал себе тренерский путь. А он разве не знал, что тренер это ещё и очень хороший должен быть психолог . Команда , это двадцать пять человек с разным характером , разным менталитетом , разного возраста и футбольного мастерства . И каждому нужен свой подход. И если команда играет плохо и игроки не выполняют установки на игру , то это только вина главного тренера. Значит что-то он упустил , значит что-то не так донёс до игроков, не правильно сделал ставку на тех игроков которые вышли в основном составе, или сделал не те замены, или вообще выбрал совершенно не ту тактику на игру . И это всё должен исправлять именно главный тренер. А не сетовать на какую-то мотивацию нынешних реалий . Мотиватор , это и есть главный тренер ! И ты им никогда не сможешь стать, и это тоже реалии сегодняшнего дня ! Если хочешь быть тренером большого клуба, нужно учиться , а не просто хотеть им быть ! Сначала ФНЛ за опытом, а там уже видно будет , что да как . Игнашевич тебе в помощь !
Брулин
Брулин
вчера в 22:35
Сложно мотивировать игрока получающего миллионы???
Сп62
Сп62
вчера в 22:32
Надо не мотивировать, а создавать команду.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:26
Свалил всё на футболистов, а ведь чисто тренерское очередное поражение
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