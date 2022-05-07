А. Березуцкий: «Сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее».

Рулевой ЦСКА дал комментарий после поражения от «Сочи».

Первый тайм сыграли плохо, моментов вообще не создавали. Второй прошел гораздо лучше, были подходы, но забить не удалось. Но футбол такая игра, где нужно играть все 90 минут.

После марта мы боролись за высокие места. Все понимали, что будет происходить, и сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее. Но это не оправдание в любом случае. Любой профессиональный футболист должен выкладываться независимо от чего-либо.