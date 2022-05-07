Мостовой: «Я смотрел на Языджи — он всю игру ходил пешком»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал игру ЦСКА в матче против «Сочи» (0:1).

Бездарная игра. Просто кошмар. Я смотрел, и мне во втором тайме стало удивительно противно. Команда проигрывает 0:1 у себя дома, смотришь на лица — просто какое-то безразличие. Не знаю, во что превратились иностранцы. Может, их заразили наши футболисты. Я смотрел на Языджи — он всю игру ходил пешком, вообще ничего не сделал. Я не понимаю, что с ними произошло. Может, чуть-чуть по движению Карраскаль. Диву даёшься, когда смотришь на Нобоа: ему под 40, а когда смотришь на процент брака, то он меньше, чем у всего ЦСКА .