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Мостовой: «Я смотрел на Языджи — он всю игру ходил пешком»

вчера, 22:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал игру ЦСКА в матче против «Сочи» (0:1).

Бездарная игра. Просто кошмар. Я смотрел, и мне во втором тайме стало удивительно противно. Команда проигрывает 0:1 у себя дома, смотришь на лица — просто какое-то безразличие. Не знаю, во что превратились иностранцы. Может, их заразили наши футболисты. Я смотрел на Языджи — он всю игру ходил пешком, вообще ничего не сделал. Я не понимаю, что с ними произошло. Может, чуть-чуть по движению Карраскаль. Диву даёшься, когда смотришь на Нобоа: ему под 40, а когда смотришь на процент брака, то он меньше, чем у всего ЦСКА.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:56
Пешеходы есть пешеходы.
Boricku
Boricku
вчера в 23:14
перед ноташками красуется
Jeck Denielse
Jeck Denielse
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95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:33
Пародирует Месси что ли
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