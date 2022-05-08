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Клопп: «Игроки „Тоттенхэма“ блокируют мячи. Они должны показывать больше»

сегодня, 11:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил оборонительную тактику «Тоттенхэма» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ.

Извиняюсь, но я не тот человек, которого стоит спрашивать об игре «Тоттенхэма» в защите, потому что мне такой футбол не нравится. Однако это моя проблема.

Это команда топ-уровня, и я считаю, она должна показывать больше на поле. У них было владение мячом 36%.

Игроки мирового уровня блокируют мячи. Это реально тяжело. Тем не менее я уважаю то, что они делают. Но я не такой.

Также Клопп высказался о шансах на квадрупл в этом сезоне.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 12:20
Именно в АПЛ шпоры всегда неудобный соперник.
Наверное все дело в том что физическая форма игроков шпор такая же хорошая как и у игроков Ливерпуля.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:12
Они в ничью сыграли,это уже хорошо для них!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 12:08
Теперь все 95%
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:46
Очень жаль что потеряли очки....:(((
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