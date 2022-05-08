Клопп: «Игроки „Тоттенхэма“ блокируют мячи. Они должны показывать больше»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил оборонительную тактику «Тоттенхэма» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ .

Извиняюсь, но я не тот человек, которого стоит спрашивать об игре «Тоттенхэма» в защите, потому что мне такой футбол не нравится. Однако это моя проблема.

Это команда топ-уровня, и я считаю, она должна показывать больше на поле. У них было владение мячом 36%.

Игроки мирового уровня блокируют мячи. Это реально тяжело. Тем не менее я уважаю то, что они делают. Но я не такой.