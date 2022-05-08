Клопп: «Игроки „Тоттенхэма“ блокируют мячи. Они должны показывать больше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил оборонительную тактику «Тоттенхэма» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ.
Извиняюсь, но я не тот человек, которого стоит спрашивать об игре «Тоттенхэма» в защите, потому что мне такой футбол не нравится. Однако это моя проблема.
Это команда топ-уровня, и я считаю, она должна показывать больше на поле. У них было владение мячом 36%.
Игроки мирового уровня блокируют мячи. Это реально тяжело. Тем не менее я уважаю то, что они делают. Но я не такой.
Также Клопп высказался о шансах на квадрупл в этом сезоне.
Наверное все дело в том что физическая форма игроков шпор такая же хорошая как и у игроков Ливерпуля.
Наверное все дело в том что физическая форма игроков шпор такая же хорошая как и у игроков Ливерпуля.