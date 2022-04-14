«Ман Сити» нужна победа в ЛЧ. Ради мирового признания нужно победить «Реал», «Ливерпуль» и свои страхи 

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вчера, 17:16

Гвардиола жалуется.

«Манчестер Сити» мечтает о победе в Лиге чемпионов

Правильно говорят, что хотеть не вредно. Вредно вожделеть. Есть тонкая грань между здоровыми желаниями и вожделением чем-то обладать. Цель должна существовать и манить издалека, но она не должна подминать под себя все средства, превращая погоню в агонию. Опасную границу уже перешли в ПСЖ : рекордная сумма за Неймара, приглашение Рамоса и Месси, отказ от 200 миллионов евро за Мбаппе — это цепочка поступков в стиле игромана, который готов поставить на черное саму свою жизнь. И непременно проиграть — таковы законы жанра.

Хозяева ПСЖ очень болезненно чувствуют, что задолжали сами себе победу в Лигу чемпионов, это чувство подтачивает самолюбие и управляет процессом, и пока будет так, вожделенный триумф возможен, только если на игровом автомате выпадут три «семерки» как знак случайно совпавших благоприятных обстоятельств. «Манчестер Сити» в этом смысле выглядит более хладнокровным и расчетливым, не в последнюю очередь благодаря стабильности на тренерском мостике, где восседает Хосеп Гвардиола.

Гвардиола воспитывает чемпионов, но не бойцов

Пеп вообще предпочитает не декларировать высокие цели и двигаться по сезонам накатом — за счет класса состава, сыгранности, своевременных тактических и стратегических перестановок. Одним словом, за счет набора наживных качеств — футболистов, которых можно купить за деньги, и игры, которую можно поставить, имея в своем распоряжении классный состав, время и нетривиальные идеи в лысой головушке. Гвардиола — абсолютный топ-тренер, но Ибрагимович был прав, когда сравнивал футболистов «Барселоны» с прилежными школьниками.

Хосепу нужны талантливые и исполнительные ученики, настоящих буйных в своих командах он не терпит, «плохишам» перекрывает кислород и учит послушанию. Фоден под присмотром Гвардиолы вряд ли станет новым Гаскойном для Англии, и конкретно для Фила это даже хорошо, но в футболе, к счастью, до сих пор есть моменты, в которых необузданный нрав оказывается важнее доведенных до автоматизма взаимодействий. У это дикой нотки большая власть над игрой, поэтому такие «дистиллированные» команды, как «Сити», эффективны в размеренных турнирах, но становятся уязвимыми в отчаянных кубковых схватках.

«Ман Сити» хочет взобраться на трон

Гвардиола очень спокойно относился к вылетам «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на протяжении нескольких лет. Иногда хвалил своих футболистов, иногда журил, но всегда оставался добр и снисходителен. Возникло впечатление, что сейчас Пеп пришел к осознанию, что Лигу чемпионов невозможно выиграть только за счет инерционного игрового хода и цепочки правильных решений, нужна еще и мотивирующая подложка. Недавно тренер «Манчестер Сити» послал такой сигнал:

Мы должны выиграть Лигу чемпионов. Тогда сможем получить мировое признание. Сможем ли это сделать? Я не знаю. Впрочем, стоит отметить, что мы 5 сезонов стараемся доминировать. Наша команда всегда боролась за трофеи, это сложно отрицать.

Гвардиола составил понятную причинно-следственную связь для футболистов: хотите мирового признания — выиграйте Лигу чемпионов. Впрочем, даже здесь каталонец выступил дипломатично, продолжив свой спич успокоительной фразой, а не раздражающей, которую мог выдать в продолжение Моуриньо, или саркастичной-язвительной в стиле Клоппа. Такое ощущение, что Пеп хочет надавить на свою команду, подтолкнуть ее в нужном направлении, но прекрасно понимает, что им построенный им самим «Сити» не готов к таким методам воздействия.

Матчи с «Атлетико» обнажили неустойчивость «горожан»

Не знаем, что Гвардиола говорит за закрытыми дверями своей команде, но «Манчестер Сити» в последних матчах Лиги чемпионов выглядел командой, отягченной грузом ответственности. После того как за тайм разорвали «Спортинг» в Лиссабоне, «горожане» забили 1 гол в трех матчах, а «Атлетико» даже в меньшинстве заставлял переживать о судьбе путевки в полуфинал.

Характерные для самого «Атлетико», но не для «Манчестер Сити» безбожные затяжки времени в концовке выдавали определенную неуверенность «горожан» и ставку на результат «любой ценой», что идет вразрез с принципами Гвардиолы. Но тут и Пеп готов наступить на горло собственной песни ради большой победы, ведь Лига чемпионов остается неуловимым единорогом не только для «Сити», но и для него после ухода из «Барселоны».

Свои победы в Лиге чемпионов Гвардиола одержал с каталонской командой мечты, у которой до его прихода были и уникальный талант (Месси), и тренеры на поле (Хави + Иньеста), и бойцовский дух (Пуйоль, Маскерано). Хосеп всех здорово организовал, но в Мюнхене и Манчестере ему пока не удалось построить сильнейшую команду Европы, хотя с 2011-го года Лигу чемпионов трижды выиграл Зидан, Анчелотти выиграл своего третьего «ушастика», а Клопп, Флик и Тухель одержали дебютные победы. Наверняка это задевает амбициозного специалиста, стремящегося к мировому признанию и мировому величию.

Впереди у «Ман Сити» встречи с ментальными монстрами

После матча с «Атлетико» Гвардиола был больше похож на человека, испытывающего благостное облегчение, нежели на опьяненного успехом победителя. Он отдал должное «Атлетико», после чего открыл сезон жалоб. Заявил, что выход в полуфинал обошелся «Манчестер Сити» дорого, ведь пришлось заплатить травмами Де Брюйне и Уокера, да еще и Фоден весь матч играл с повязкой на голове:

У нас большие проблемы. Мы три дня назад играли против «Ливерпуля», впереди у нас еще одна встреча с «Ливерпулем» на «Уэмбли». Сегодня мы будем праздновать, но завтра нескольких игроков ждет обследование.

Понимаете, да? После выхода в полуфинал тренер, в чьем распоряжении два чуть ли не равноценных состава, жалуется на травмы. Клопп, у которого по ходу прошлого сезона основным защитником стал Нат Филлипс, посмеивается в бороду. «Реал» 40 минут играл против «Челси» линией обороны Васкес-Карвахаль-Алаба-Марсело и остался без левых защитников перед матчем «Севильей», но Анчелотти хвалит своих игроков и восхищается командным духом.

«Манчестер Сити» может выглядеть конвейером по сборке побед с безупречной командной игрой, но в решающих матчах нередко выходят на первый план характер и личности. «Реал» и «Ливерпуль» — признанные ментальные монстры, в решающих матчах и у края пропасти у них активируются скрытые резервы, которых обычно нет у окруженных гиперзаботой и гиперопекой команд. «Манчестер Сити» придется обыграть и «Реал», и «Ливерпуль», чтобы покорить Лигу чемпионов, победить свои комплексы и доказать всем, что «хорошие мальчики» тоже умеют драться. И выходить из драк победителями.