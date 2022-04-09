В гостях «Зенит» потерял очки в 7 из 11 матчей РПЛ. Семак не сумел исправить давнюю фобию команды

В еврокубках видели ту же картину.
«Зенит» — классическая домашняя команда
Наивно верить, что в клубе практически без воспитанников на ведущих местах, или с Дзюбой, который может быть благодарен «Зениту», но не любил «лазурных» с девства, сколотили заявку из футбольных патриотов. В результате получается, что собрались очень сильные футболисты, для которых «Зенит» — инструмент. Заработков и побед, а вот моральная сторона вопроса хромает. Возможно, между менеджерами, Семаком и футболисты не все сейчас гладко.
У поколения острого на язык Аршавина выездные поражения были завязаны на заносчивости. Денисов, Кержаков, Быстров, Анюков и остальные никогда и не отрицали, что в юности были дерзкими. И взрослели, в том числе, благодаря болезненным неудачам. А нынешний состав Семака просто лишен единства и моральной связи с цветами клуба. Собрали ведь солянку из россиян ради лимита, и набрали бразильцев, которые редко так относятся к чужбине, как Марио Фернандес.
Когда глазами видят трибуны в Санкт-Петербурге и ушами слышат поддержку, то бегут вперед. В гостях все иначе. «Зенит» набрал 18 пунктов из 33, это 54.5% из возможных очков. Семака спасает факт, что в РПЛ только «Динамо» умеет в этом сезоне играть в гостях – 25 набранных очков из 33. Но ничего нового в слабых гостевых выступлениях «Зенита» в чемпионате нет. В Севилье против «Бетиса» установили антирекорд – 19 матчей без побед на выезде, худший результат российских команд в истории еврокубков.
Тренеры не понимают природу выездных осечек
Семак любит повторять, что в гостях «Зенит» встречает соперников, которые обороняются еще глубже, но это неправда. Цифры показывают, что отношение к петербуржцам дома и в гостях у многих клубов примерно одинаковое. Каждый соперник по РПЛ знает как сильные, так и слабые стороны петербуржцев. Все понимают, что возрастной состав – один Юри Альберто молодой, не может прессинговать постоянно.
Поэтому отдают «Зениту» мяч, концентрируясь на минимизации реальной опасности. Например, дома петербуржцы в среднем наносят на один точный удар больше, чем в гостях. А мячом при этом в этом сезоне владеют чаще именно на выезде. При этом в Санкт-Петербурге оборона «Зенита» позволяет добраться до своих ворот чаще – опять же, оппоненты выбирают план на игру, чтобы связать фаворита. Ругать их за это сможете, когда у «Урала» будет хотя бы треть бюджета петербуржцев.
Классовое неравенство в РПЛ могло привести к невероятному преимуществу «Зенита». Но тренерского уровня Семака не хватает, чтобы построить игру против широкой линии защиты, как у «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Гвардиолу смог озадачить только Симеоне, и то «Атлетико» в итоге пропустил и проиграл. В РПЛ никто так хорошо не обороняется, но «Зенит» вечно попадает впросак. Из всех чемпионских сезонов только в одном хорошо атаковали на выезде. И то была случайность, а на постоянной основе видим дисбаланс. Дома забили 36 голов в 12 играх, а в гостях лишь 17 в 11. Одни и те же соперники, один «Зенит» — разные результаты.
Лишены пасов Ракицкого и открываний Азмуна
Попытка сделать из Малкома лидера «Зенита» пока терпит неудачу, поскольку это Неймар на минималках. ПСЖ не нашел покупателя для звездного бразильца, а его соотечественник не зарекомендовал себя человеком, который делает разницу в критический момент. Дзюба в этом плане был куда лучше, но давайте считать. Артем не забивал в 7 матчах РПЛ подряд. Для него это не уникальная серия, но если раньше его голы могли принести три очка, то теперь нередко забивает один гол, но команда проигрывает.
«Сочи» и «Арсенал» пропускали от лучшего снайпера «Зенита», но побеждали. Семак хотел бы предложить соперникам сейчас, особенно в гостях, длинные передачи Ракицкого на Дзюбу, как раньше, но Ярослава нет в расположении клуба. Также непонятно, где Ловрен – еще один человек с первым пасом. Барриос вынужден играть в центре защиты, а еще в прошлом году говорили, что Вильмару не нравится эта позиция и он попытается покинуть «Зенит», если его будут подставлять чужой работой.
Также не забываем, что Дзюба переродился как футболист, когда заиграл в связке с Азмуном. Кокорин ему как напарник не подошел, Дриусси – с оговорками, а вот с Сердаром они подружились. Бросается в глаза, сколько иранец промахивался из хороших позиций, но порой выдавал выдающиеся отрезки. На диагоналях Ракицкого – в том числе, с левого фланга, повторяли стиль Александера-Арнольда, борьбе Дзюбы у штрафной площади и работе Азмуна внутри нее строились «дежурные победы» в РПЛ.
Резервы на исходе, а впереди «Ахмат» и «Спартак»
В победном меню также есть Вендел с его умение вести игру незаметно, но уверенно. Не забываем о Ерохине, хотя даже Сутормин и Караваев время от времени могли выручить. Но на длительной дистанции чемпионский «Зенит» был возможен не благодаря Клаудиньо – бразилец скорее в роли украшения, а благодаря Ракицкому, Дзюбе и Азмуну. Двух потеряли, один в непонятной форме. Также Барриоса в центре поля нет, а он совершал критические перехваты. И Сантос скис – Дуглас тоже в центре защиты, тоже ошибается.
Только собственные проблемы конкурентов – ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», или бедность середняков, которым не хватало денег на подписание крутых форвардов во имя успешных контратак, страхуют «Зенит» от поражений. Но когда на выезде шесть мировых в одиннадцати играх, а еще одно поражение, то пора задуматься. Причем легкого перехода к серии гостевых побед не будет. Неизвестно, сможет ли Семак удержать Клаудиньо, Сантоса и Вендела, а именно они разбавляют унылый футбол классными пасами.
Найти футболистов такого же уровня, чтобы захотели в РПЛ, не получится. При этом меняются взаимоотношения внутри РПЛ. Владелец «Сочи» теперь не коллега владельцу «Зенита». У «Ахмата» есть повод показать зубы против петербуржцев – никто из владельцев клубов не хочет демонстрировать слабость. Дома Семак уверенно побеждал команду Талалаева, но в гостях случались ничьи, а «Терек» даже выигрывал у петербуржцев в Грозном. Про «Спартак» можно не начинать – после 7:1 у них железный повод отобрать у чемпионов очки.
Неудачная игра «Зенита» не выезде не значит, что этот фактор лишит их чемпионства. Достаточно уступать реже, чем преследователи. Но когда речь о многолетней проблеме, а выводы не сделаны и пути выхода из ситуации не найдены, то к объективным причинам – потеря Ракицкого и Азмуна, переход Клаудиньо в центре поля, подальше от последнего паса, добавляются не субъективные, а скорее системные. «Зенит» не сделал качественный скачок вперед в игре в футбол, и на выезде это заметно сильнее всего.
До окончания чемпионата России семь туров, а в золотой гонке еще участвуют три команды. Что же, тем интереснее будет следить за претендентами. И этот тур уже многое может расставить по своим местам.
Странно, что только сейчас эта тема всплыла, хотя Семак уже давно вытягивает РПЛ только за счет домашних матчей. Это не проблема одного сезона. Очевидно, что это говорит об уровне Семака как тренера. С классным составом домашние матчи грех не выиграть. А когда нужна гибкость и характер, тот тут Семак не может этого дать команде, так как сам этим не владеет. И невольно напрашивается вывод: просто получается, что выезды это ахиллесова пята Семака как тренера и он никак не может её решить, а это значит, что он не умеет устранять ошибки.
Ахмат» дома хорош, всегда активен. Правда, команда Талалаева удивительным образом проиграла два последних матча в Грозном. И в игре с Рубином (1:2), и в битве с Локо (2:3) грозненцы смотрелись лучше, но проиграли оба раза. В это же время на выезде были две нулевые ничьи, так что можно резюмировать, что команда Андрея поймала небольшую яму. Даниил Уткин все также шикарно бьет штрафные, но комбинационный футбол хромает.
Зенит продолжает свой не самый удачный тур по югу России. В прошлом туре команда Семака второй раз за сезон не сумела обыграть Сочи (0:0) и на максимально близкое расстояние подпустила к себе Динамо ( между командами снова три очка, цена всего одной победы). И вот эту самую победу добыть в Грозном чемпиону будет очень сложно, возможна очередная потеря очков.
В прошлом туре я спрогнозировал ничью чемпиона в Сочи и попали точно в яблочко. В этом матче хотелось бы повторить прогноз, но два раза подряд Зенит вряд ли провернет такой трюк — чемпионство подвисает. Да и четыре последних матча в Грозном питерцы завершали вничью, традиции пора пошатнуться. Естественно, пошатнутся в сторону невероятно мотивированного чемпиона. Поэтому предлагаю взять комбинированную ставку, подстраховав ничейный результат минимальной победой Зенита. Вряд ли на поле Ахмата питерцы добьются чего-то большего.
До окончания чемпионата России семь туров, а в золотой гонке еще участвуют три команды. Что же, тем интереснее будет следить за претендентами. И этот тур уже многое может расставить по своим местам.
Странно, что только сейчас эта тема всплыла, хотя Семак уже давно вытягивает РПЛ только за счет домашних матчей. Это не проблема одного сезона. Очевидно, что это говорит об уровне Семака как тренера. С классным составом домашние матчи грех не выиграть. А когда нужна гибкость и характер, тот тут Семак не может этого дать команде, так как сам этим не владеет. И невольно напрашивается вывод: просто получается, что выезды это ахиллесова пята Семака как тренера и он никак не может её решить, а это значит, что он не умеет устранять ошибки.
Ахмат» дома хорош, всегда активен. Правда, команда Талалаева удивительным образом проиграла два последних матча в Грозном. И в игре с Рубином (1:2), и в битве с Локо (2:3) грозненцы смотрелись лучше, но проиграли оба раза. В это же время на выезде были две нулевые ничьи, так что можно резюмировать, что команда Андрея поймала небольшую яму. Даниил Уткин все также шикарно бьет штрафные, но комбинационный футбол хромает.
Зенит продолжает свой не самый удачный тур по югу России. В прошлом туре команда Семака второй раз за сезон не сумела обыграть Сочи (0:0) и на максимально близкое расстояние подпустила к себе Динамо ( между командами снова три очка, цена всего одной победы). И вот эту самую победу добыть в Грозном чемпиону будет очень сложно, возможна очередная потеря очков.
В прошлом туре я спрогнозировал ничью чемпиона в Сочи и попали точно в яблочко. В этом матче хотелось бы повторить прогноз, но два раза подряд Зенит вряд ли провернет такой трюк — чемпионство подвисает. Да и четыре последних матча в Грозном питерцы завершали вничью, традиции пора пошатнуться. Естественно, пошатнутся в сторону невероятно мотивированного чемпиона. Поэтому предлагаю взять комбинированную ставку, подстраховав ничейный результат минимальной победой Зенита. Вряд ли на поле Ахмата питерцы добьются чего-то большего.