В гостях «Зенит» потерял очки в 7 из 11 матчей РПЛ. Семак не сумел исправить давнюю фобию команды

1649501942

вчера, 13:59

В еврокубках видели ту же картину.

«Зенит» — классическая домашняя команда

Наивно верить, что в клубе практически без воспитанников на ведущих местах, или с Дзюбой, который может быть благодарен «Зениту», но не любил «лазурных» с девства, сколотили заявку из футбольных патриотов. В результате получается, что собрались очень сильные футболисты, для которых «Зенит» — инструмент. Заработков и побед, а вот моральная сторона вопроса хромает. Возможно, между менеджерами, Семаком и футболисты не все сейчас гладко.

У поколения острого на язык Аршавина выездные поражения были завязаны на заносчивости. Денисов, Кержаков, Быстров, Анюков и остальные никогда и не отрицали, что в юности были дерзкими. И взрослели, в том числе, благодаря болезненным неудачам. А нынешний состав Семака просто лишен единства и моральной связи с цветами клуба. Собрали ведь солянку из россиян ради лимита, и набрали бразильцев, которые редко так относятся к чужбине, как Марио Фернандес.

Когда глазами видят трибуны в Санкт-Петербурге и ушами слышат поддержку, то бегут вперед. В гостях все иначе. «Зенит» набрал 18 пунктов из 33, это 54.5% из возможных очков. Семака спасает факт, что в РПЛ только «Динамо» умеет в этом сезоне играть в гостях – 25 набранных очков из 33. Но ничего нового в слабых гостевых выступлениях «Зенита» в чемпионате нет. В Севилье против «Бетиса» установили антирекорд – 19 матчей без побед на выезде, худший результат российских команд в истории еврокубков.

Тренеры не понимают природу выездных осечек

Семак любит повторять, что в гостях «Зенит» встречает соперников, которые обороняются еще глубже, но это неправда. Цифры показывают, что отношение к петербуржцам дома и в гостях у многих клубов примерно одинаковое. Каждый соперник по РПЛ знает как сильные, так и слабые стороны петербуржцев. Все понимают, что возрастной состав – один Юри Альберто молодой, не может прессинговать постоянно.

Поэтому отдают «Зениту» мяч, концентрируясь на минимизации реальной опасности. Например, дома петербуржцы в среднем наносят на один точный удар больше, чем в гостях. А мячом при этом в этом сезоне владеют чаще именно на выезде. При этом в Санкт-Петербурге оборона «Зенита» позволяет добраться до своих ворот чаще – опять же, оппоненты выбирают план на игру, чтобы связать фаворита. Ругать их за это сможете, когда у «Урала» будет хотя бы треть бюджета петербуржцев.

Классовое неравенство в РПЛ могло привести к невероятному преимуществу «Зенита». Но тренерского уровня Семака не хватает, чтобы построить игру против широкой линии защиты, как у «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Гвардиолу смог озадачить только Симеоне, и то «Атлетико» в итоге пропустил и проиграл. В РПЛ никто так хорошо не обороняется, но «Зенит» вечно попадает впросак. Из всех чемпионских сезонов только в одном хорошо атаковали на выезде. И то была случайность, а на постоянной основе видим дисбаланс. Дома забили 36 голов в 12 играх, а в гостях лишь 17 в 11. Одни и те же соперники, один «Зенит» — разные результаты.

Лишены пасов Ракицкого и открываний Азмуна

Попытка сделать из Малкома лидера «Зенита» пока терпит неудачу, поскольку это Неймар на минималках. ПСЖ не нашел покупателя для звездного бразильца, а его соотечественник не зарекомендовал себя человеком, который делает разницу в критический момент. Дзюба в этом плане был куда лучше, но давайте считать. Артем не забивал в 7 матчах РПЛ подряд. Для него это не уникальная серия, но если раньше его голы могли принести три очка, то теперь нередко забивает один гол, но команда проигрывает.

«Сочи» и «Арсенал» пропускали от лучшего снайпера «Зенита», но побеждали. Семак хотел бы предложить соперникам сейчас, особенно в гостях, длинные передачи Ракицкого на Дзюбу, как раньше, но Ярослава нет в расположении клуба. Также непонятно, где Ловрен – еще один человек с первым пасом. Барриос вынужден играть в центре защиты, а еще в прошлом году говорили, что Вильмару не нравится эта позиция и он попытается покинуть «Зенит», если его будут подставлять чужой работой.

Также не забываем, что Дзюба переродился как футболист, когда заиграл в связке с Азмуном. Кокорин ему как напарник не подошел, Дриусси – с оговорками, а вот с Сердаром они подружились. Бросается в глаза, сколько иранец промахивался из хороших позиций, но порой выдавал выдающиеся отрезки. На диагоналях Ракицкого – в том числе, с левого фланга, повторяли стиль Александера-Арнольда, борьбе Дзюбы у штрафной площади и работе Азмуна внутри нее строились «дежурные победы» в РПЛ .

Резервы на исходе, а впереди «Ахмат» и «Спартак»

В победном меню также есть Вендел с его умение вести игру незаметно, но уверенно. Не забываем о Ерохине, хотя даже Сутормин и Караваев время от времени могли выручить. Но на длительной дистанции чемпионский «Зенит» был возможен не благодаря Клаудиньо – бразилец скорее в роли украшения, а благодаря Ракицкому, Дзюбе и Азмуну. Двух потеряли, один в непонятной форме. Также Барриоса в центре поля нет, а он совершал критические перехваты. И Сантос скис – Дуглас тоже в центре защиты, тоже ошибается.

Только собственные проблемы конкурентов – ЦСКА , «Локомотива» и «Краснодара», или бедность середняков, которым не хватало денег на подписание крутых форвардов во имя успешных контратак, страхуют «Зенит» от поражений. Но когда на выезде шесть мировых в одиннадцати играх, а еще одно поражение, то пора задуматься. Причем легкого перехода к серии гостевых побед не будет. Неизвестно, сможет ли Семак удержать Клаудиньо, Сантоса и Вендела, а именно они разбавляют унылый футбол классными пасами.

Найти футболистов такого же уровня, чтобы захотели в РПЛ , не получится. При этом меняются взаимоотношения внутри РПЛ . Владелец «Сочи» теперь не коллега владельцу «Зенита». У «Ахмата» есть повод показать зубы против петербуржцев – никто из владельцев клубов не хочет демонстрировать слабость. Дома Семак уверенно побеждал команду Талалаева, но в гостях случались ничьи, а «Терек» даже выигрывал у петербуржцев в Грозном. Про «Спартак» можно не начинать – после 7:1 у них железный повод отобрать у чемпионов очки.

Неудачная игра «Зенита» не выезде не значит, что этот фактор лишит их чемпионства. Достаточно уступать реже, чем преследователи. Но когда речь о многолетней проблеме, а выводы не сделаны и пути выхода из ситуации не найдены, то к объективным причинам – потеря Ракицкого и Азмуна, переход Клаудиньо в центре поля, подальше от последнего паса, добавляются не субъективные, а скорее системные. «Зенит» не сделал качественный скачок вперед в игре в футбол, и на выезде это заметно сильнее всего.