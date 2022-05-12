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«Ман Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон». Де Брюйне сделал покер

сегодня, 00:09
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.

Покер в составе «горожан» оформил Кевин Де Брюйне, также за гостей отличился Рахим Стерлинг. За «вулвз» гол забил Леандер Дендонкер.

В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-й позиции (89 очков), «Вулверхэмптон» — на 8-м месте (50).

Ранее в АПЛ «Челси» в гостях разгромил «Лидс».

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Все комментарии
Migelito
Migelito ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:32
Спасибо) Если вы выиграете все же, это будет заслуженно)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:15
Круто сыграли.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:01
Сити неудержим! Победу в АПЛ они уже не упустят.
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 00:49
Миллиард евро потратили на чемпионства в АПЛ.А в ЛЧ такого не будет,поэтому их не только Реал,но и Монако с Тоттенхемом выкидывают))
faneng
faneng
сегодня в 00:46
К сожалению, в футболе - особенно в длинных турнирах - основную роль играют деньги и, соответственно, длина скамейки. У Ливерпуля денег меньше и скамейка короче. Поэтому мы и болеем за Ливерпуль - не хочется, чтоб побеждали деньги.
И терпеть не могу тики-таку Гвардиолы!!!
allemz
allemz ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 00:45
Ещё ничего не ясно, ничего, хаоса в футболе больше нежели порядка, уж тем более в АПЛ, так что смотрим до последнего тура.
Удачи твоей любимой команде в ЛЧ, дружище
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:41
Так и знал что после вылета из ЛЧ начнут всех громить. Поэтому так болел за них в матче с Реалом)
3ton
3ton
сегодня в 00:33
Сити на голову выше всех , но в ЛЧ какой-то не фарт .
Играют лучше , но либо мяч в ворота не хочет залетать или у соперника залетает на шару.
Если долго мучится … все получится
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:31
Ничего себе рыжик разошёлся...
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:29
ну у ливера почти нет шансов, к сожалению
Migelito
Migelito
сегодня в 00:27
Никто особо и не сомневался. Теперь Сити, чтобы упустить АПЛ, надо дважды очки терять в двух оставшихся матчах, это из области фантастики...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:24
Еще на шаг ближе к золоту АПЛ.
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Так держать
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