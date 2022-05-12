«Ман Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон». Де Брюйне сделал покер

В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.
Покер в составе «горожан» оформил Кевин Де Брюйне, также за гостей отличился Рахим Стерлинг. За «вулвз» гол забил Леандер Дендонкер.
В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-й позиции (89 очков), «Вулверхэмптон» — на 8-м месте (50).
Ранее в АПЛ «Челси» в гостях разгромил «Лидс».
И терпеть не могу тики-таку Гвардиолы!!!
И терпеть не могу тики-таку Гвардиолы!!!
Удачи твоей любимой команде в ЛЧ, дружище
Удачи твоей любимой команде в ЛЧ, дружище
Играют лучше , но либо мяч в ворота не хочет залетать или у соперника залетает на шару.
Если долго мучится … все получится
Играют лучше , но либо мяч в ворота не хочет залетать или у соперника залетает на шару.
Если долго мучится … все получится