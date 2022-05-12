«Ман Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон». Де Брюйне сделал покер

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сегодня, 00:09

В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.

Покер в составе «горожан» оформил Кевин Де Брюйне, также за гостей отличился Рахим Стерлинг. За «вулвз» гол забил Леандер Дендонкер.

В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-й позиции (89 очков), «Вулверхэмптон» — на 8-м месте (50).