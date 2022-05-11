Дубль Обамеянга помог «Барселоне» обыграть «Сельту»

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сегодня, 00:33

«Барселона» обыграла «Сельту» (3:1) в матче 36-го тура Ла Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «сине-гранатовых» Мемфис Депай. На 41-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество каталонского клуба, а на 48-й минуте Обамеянг оформил дубль. На 50-й минуте форвард «Сельты» Яго Аспас отыграл один мяч. На 58-й минуте с поля был удалён защитник «Сельты» Джейсон Мурильо.

«Барселона» идёт на 2-м месте (72 очка), «Сельта» занимает 11-е место (43 очка).