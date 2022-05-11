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Дубль Обамеянга помог «Барселоне» обыграть «Сельту»

сегодня, 00:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Сельту» (3:1) в матче 36-го тура Ла Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «сине-гранатовых» Мемфис Депай. На 41-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество каталонского клуба, а на 48-й минуте Обамеянг оформил дубль. На 50-й минуте форвард «Сельты» Яго Аспас отыграл один мяч. На 58-й минуте с поля был удалён защитник «Сельты» Джейсон Мурильо.

«Барселона» идёт на 2-м месте (72 очка), «Сельта» занимает 11-е место (43 очка).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:23
Стали еще на шаг ближе к серебряным медалям
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:58
Молодцы. С победой Барсу!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:54
Нормальная игра.
протон
протон
сегодня в 00:46
Артета большой тренер. Не стал портить игроку карьеру, отпустил без вопросов и все остались в плюсе:)
Обязательно надо подписывать , я думаю Обама свой аванс оправдал , уж вторым напом Обамеянг точно пользы принесёт, и даже первым
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:38
Что это вообще было? Почему сыграли 100+минут? Дембеле(на которого гнали почти все каталонские) обогнал Меську по голевым передачам?! Теперь держись Усман Дембеле. Как ты могут позволять себе такое, чтоб обгонять Меську?!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
До чего ж дошло. Сельта в меньшинстве катает Барселону🤦🏻‍♂️
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