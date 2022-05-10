«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис. На 6-й минут защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сравнял счёт, а на 65-й минуте Садио Мане принёс «красным» победу.
«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (86 очков), «Астон Вилла» занимает 11-е место (43 очка).
Никак не получается, хоть до матча с Тоттенхэмом, хоть с учётом последних.
Даже не близко
Прежде , чем писать такую чушь, сначала подумай десять раз
Никак не получается, хоть до матча с Тоттенхэмом, хоть с учётом последних.
Даже не близко
Прежде , чем писать такую чушь, сначала подумай десять раз
Стыдоба
Чувствуется неуверенность игроков и клопа́
Стыдоба
Чувствуется неуверенность игроков и клопа́