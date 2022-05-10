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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

вчера, 23:56
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис. На 6-й минут защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сравнял счёт, а на 65-й минуте Садио Мане принёс «красным» победу.

«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (86 очков), «Астон Вилла» занимает 11-е место (43 очка).

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 00:57
Теперь надо, чтоб завтра МС проиграл Вулверхемптону.
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Нет конечно, это он сам придумал
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 00:49
Ливерпуль хорош.Астон Вила сильнее барсы,который Ливерпуль разгромил и опозорил 4-0)
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ 1734628 24 (раскрыть)
сегодня в 00:49
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ 1734628 24 (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Серьёзно 8 игр за 17 дней было?
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 00:22
    Важен не счёт, а результат, и этот результат вполне приемлемый для Ливерпуля, погоня за лидером продолжается.
    1734628 24
    1734628 24
    сегодня в 00:18
    А по поводу игры - устали красные, видно было еще по игре с ТТХ, 8матчей за 17 дней, да и каких матчей. А двух составов нет и миллиарды на трансфкоы не дают.
    1734628 24
    1734628 24 ответ Мés que un сlub (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Был тут один товарищ, тлпил сильно за МС и не упускал возможности уколоть ЛФК и его болельщиков, да пропал после полуфинала ЛЧ. А ты появился. Совпадение? И прикол про угловой не понял.
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 00:14
    Надо было побеждать с крупным счетом.
    AlexMartini87
    AlexMartini87 ответ Мés que un сlub (раскрыть)
    сегодня в 00:12
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 00:11
      С победой Ливерпуль! Я так и не смог посмотреть этот матч. Где вы смотрели игру?
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      сегодня в 00:03
      С победой красных, молодцы!
      beefs
      beefs
      сегодня в 00:02
      С чем мы и поздравляем...
      Мés que un сlub
      Мés que un сlub
      сегодня в 00:01
      Ливерпуль после забитого мяча последние полчаса игры откровенно тянул время. Пасы назад и поперек поля
      Стыдоба
      Чувствуется неуверенность игроков и клопа́
      Bensurr
      Bensurr
      вчера в 23:57
      Так себе игра еше и Фабиньо травма
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