«Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал Кубка России

«Динамо» одержало победу над «Аланией» (2:0) в полуфинале Кубка России.
На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Федор Смолов, а на 48-й минуте Арсен Захарян удвоил преимущество своей команды. На 73-й минуте защитник «Алании» Давид Шавлохов получил красную карточку. На 88-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного.
В финале Кубка России «Динамо» сыграет против победителя пары «Спартак» — «Енисей».
Ошибки прощали игроки Динамо, грубость по первому тайму - судья.
Алания веселая команда, но подтвердили что самая грубая в ФНЛ.
Искать какую то судейскую помощь москвичам - ну это понятно от досады.
Если пересмотреть матч с холодной головой будет видна обратная картина.
Свою задачу Алания выполнила - выпихнула Зенит, честь и хвала и на этом все, и так подвиг.
Игра московского Динамо очень далека от весенней, но и этого хватило для законного появления в финале.
Ошибки прощали игроки Динамо, грубость по первому тайму - судья.
Алания веселая команда, но подтвердили что самая грубая в ФНЛ.
Искать какую то судейскую помощь москвичам - ну это понятно от досады.
Если пересмотреть матч с холодной головой будет видна обратная картина.
Свою задачу Алания выполнила - выпихнула Зенит, честь и хвала и на этом все, и так подвиг.
Игра московского Динамо очень далека от весенней, но и этого хватило для законного появления в финале.
Конечно, с лучшими своими образцами текущего сезона всё ещё не сравнить,
но это был уже не морг, характерный для некоторых последних матчей.
Вышли играть и добыть победу, что и сделали.
Наконец-то в свой привычный футбол играл Шима.
Не везло ему, все штанги обстучал, но если удержит дальше хотя бы
сегодняшнюю планку, то результат придёт, буду несказанно рад за него,
если он сможет провести оставшиеся матчи сезона на хорошем уровне.
Их всего-то осталось..
То же касается Фомина, Макарова, Варелы.
Про Лаксальта даже думать боюсь, этой травмы совсем не хотелось бы..
А вот гости, пожалуй, несколько разочаровали.
Я понимаю- горячие парни (касается и Гогниева, организовавшего такой футбол), хотели результата, но серьёзные матчи так не выигрываются,
а полуфинал Кубка страны- это матч достаточно серьёзный, чтобы отнестись
к нему с большей осмотрительностью..
Алания была слишком азартна, просто сверх всякой меры.
Можно, конечно, отрядить вперёд хоть всех десятерых полевых игроков,
можно из любви к искусству и вратаря к ним добавить, но если некому
обороняться, когда соперник получает возможность контратаковать,
то шансов выиграть просто нет.
В целом за игру гости имели пару хороших шансов, но мы, конечно, были сильнее, моментов у нас было море, победили заслуженно и заработали проход дальше.
СораДников- с победой и финалом Кубка)
Конечно, с лучшими своими образцами текущего сезона всё ещё не сравнить,
но это был уже не морг, характерный для некоторых последних матчей.
Вышли играть и добыть победу, что и сделали.
Наконец-то в свой привычный футбол играл Шима.
Не везло ему, все штанги обстучал, но если удержит дальше хотя бы
сегодняшнюю планку, то результат придёт, буду несказанно рад за него,
если он сможет провести оставшиеся матчи сезона на хорошем уровне.
Их всего-то осталось..
То же касается Фомина, Макарова, Варелы.
Про Лаксальта даже думать боюсь, этой травмы совсем не хотелось бы..
А вот гости, пожалуй, несколько разочаровали.
Я понимаю- горячие парни (касается и Гогниева, организовавшего такой футбол), хотели результата, но серьёзные матчи так не выигрываются,
а полуфинал Кубка страны- это матч достаточно серьёзный, чтобы отнестись
к нему с большей осмотрительностью..
Алания была слишком азартна, просто сверх всякой меры.
Можно, конечно, отрядить вперёд хоть всех десятерых полевых игроков,
можно из любви к искусству и вратаря к ним добавить, но если некому
обороняться, когда соперник получает возможность контратаковать,
то шансов выиграть просто нет.
В целом за игру гости имели пару хороших шансов, но мы, конечно, были сильнее, моментов у нас было море, победили заслуженно и заработали проход дальше.
СораДников- с победой и финалом Кубка)