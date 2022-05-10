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«Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал Кубка России

сегодня, 18:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Аланией» (2:0) в полуфинале Кубка России.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Федор Смолов, а на 48-й минуте Арсен Захарян удвоил преимущество своей команды. На 73-й минуте защитник «Алании» Давид Шавлохов получил красную карточку. На 88-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного.

В финале Кубка России «Динамо» сыграет против победителя пары «Спартак» — «Енисей».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:29
И упрямо едет прямо на Динамо вся Москва позабыв о дожде ...
Capral
Capral ответ 5de45zv79azy (раскрыть)
сегодня в 19:25, ред.
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:24
    Динамо всё же сильнее
    Capral
    Capral ответ izrafel (раскрыть)
    сегодня в 19:18
    Алания вообще никак не играла. Генич сказал, что Алания пропустила уже 50 мячей в ФНЛ. Тут, как говорится- без комментариев....
    5de45zv79azy
    5de45zv79azy
    сегодня в 19:17
      izrafel
      izrafel
      сегодня в 19:16
      Зря Алания играла с оглядкой на свои ворота
      баск
      баск
      сегодня в 19:13
      Сегодня мы отработали неплохо..

      Конечно, с лучшими своими образцами текущего сезона всё ещё не сравнить,
      но это был уже не морг, характерный для некоторых последних матчей.
      Вышли играть и добыть победу, что и сделали.

      Наконец-то в свой привычный футбол играл Шима.
      Не везло ему, все штанги обстучал, но если удержит дальше хотя бы
      сегодняшнюю планку, то результат придёт, буду несказанно рад за него,
      если он сможет провести оставшиеся матчи сезона на хорошем уровне.
      Их всего-то осталось..

      То же касается Фомина, Макарова, Варелы.
      Про Лаксальта даже думать боюсь, этой травмы совсем не хотелось бы..

      А вот гости, пожалуй, несколько разочаровали.
      Я понимаю- горячие парни (касается и Гогниева, организовавшего такой футбол), хотели результата, но серьёзные матчи так не выигрываются,
      а полуфинал Кубка страны- это матч достаточно серьёзный, чтобы отнестись
      к нему с большей осмотрительностью..

      Алания была слишком азартна, просто сверх всякой меры.
      Можно, конечно, отрядить вперёд хоть всех десятерых полевых игроков,
      можно из любви к искусству и вратаря к ним добавить, но если некому
      обороняться, когда соперник получает возможность контратаковать,
      то шансов выиграть просто нет.

      В целом за игру гости имели пару хороших шансов, но мы, конечно, были сильнее, моментов у нас было море, победили заслуженно и заработали проход дальше.

      СораДников- с победой и финалом Кубка)
      Capral
      Capral
      сегодня в 19:12, ред.
      Алания- типичная кавказская команда, все мысли только об атаке, а в защите полный бардак. Собственно, никто большего и не ждал....
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 19:12
      Первый тайм Алания провалила, Динамо было лучше и намного лучше.
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 19:09
      Динамо!!! С победой!
      zooveterinar
      zooveterinar
      сегодня в 19:02
      Жаль,очень жаль,расчитывал на большее от Алании!!!
      Capral
      Capral
      сегодня в 19:00
      Товарисч из Твери, вы смотрели игру в Самаре? Там был полный фраерский набор. О чём ваще речь, любезный???
      1 984
      1 984
      сегодня в 18:59
      Динамо с победой. Алания смотрелась достойно.
      Capral
      Capral
      сегодня в 18:58
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ ЧиП (раскрыть)
        сегодня в 18:58
        А вот это уважаемый, это вы зря. Как раз Динамо показало, что у команды достаточно высокий класс и уровень игры. Они более вариативны , чем Спартак. У Спартака единственный продуктивный вариант это игра с двумя столбами. Но против такой игры легко найти вариант. А игроков уровня Захаряна, Моро, Шиманьски, Варелы и Д. Макарова в Спартаке нет. Там есть Игнатов, Литвинов, Кофрие, Хлусевич, а это уровень ФНЛ. Тем не менее , если Спартак выйдет в финал, что возможно, вероятно, но не гарантированно, то Динамо будет фаворитом, однозначно.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 18:57
        Трудно Енисею придётся в финале...
        A.S.A
        A.S.A
        сегодня в 18:56
        Не смотря на крупный счет, нельзя сказать что Алания провалила матч. Играли в свою силу. Алании респект за всю пройденную дистанцию!
        Динамо и всех их болельщиков поздравляю с выходом в финал КР. Завтра узнают своих соперников по финалу...
        Capral
        Capral ответ Alice Tract (раскрыть)
        сегодня в 18:54
          gentlewolf
          gentlewolf
          сегодня в 18:53
          Победили на классе, потому что Алания слишком завелась, ошибок было у них очень много, как и запредельной грубости.
          Ошибки прощали игроки Динамо, грубость по первому тайму - судья.
          Алания веселая команда, но подтвердили что самая грубая в ФНЛ.
          Искать какую то судейскую помощь москвичам - ну это понятно от досады.
          Если пересмотреть матч с холодной головой будет видна обратная картина.
          Свою задачу Алания выполнила - выпихнула Зенит, честь и хвала и на этом все, и так подвиг.
          Игра московского Динамо очень далека от весенней, но и этого хватило для законного появления в финале.
          Alice Tract
          Alice Tract
          сегодня в 18:51
          Единственные Спартаки, который смогло чпокнуть Динамо в этом сезоне, это Спартак Владикавказ и Спартак Гогниев. Пусть хоть этим утешаются.
          DXTK
          DXTK
          сегодня в 18:50
          здесь вышло динамо с чем их поздравляю...........во второй паре видимо будет Енисей который снимает скальпы с клубов РФПЛ.......сначала Локо, потом Рубин....на очереди Спартак..........

          сейчас на меня фаны Спартака обидятся........ но у красно белых есть такое свойство обделатся на ровном месте, как было в полуфинале кубка 17/18 когда проиграли Тосно.....так что удивлятся не приходится.........

          PS финал хотелось бы Динамо - Спартак как в лучшие времена еще со времен союза, столичное дерби, украшение, и шанс для красно белых на столетие хоть что то выиграть,.......... но будет финал Динамо- Енисей......... приятного просмотра.......
          Capral
          Capral ответ ЮЗИК (раскрыть)
          сегодня в 18:47
          А физрук только на таких командах и делает результат. Теперь, он будет год носиться с этой победой, ведь других нет....
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          сегодня в 18:46
          Неожиданно легко уступили
          Capral
          Capral ответ Gotlib (раскрыть)
          сегодня в 18:46
            Gotlib
            Gotlib ответ Capral (раскрыть)
            сегодня в 18:44
            Не вижу ничего странного в этих цветах.
            Capral
            Capral ответ ЧиП (раскрыть)
            сегодня в 18:43
              Kolymchanin
              Kolymchanin
              сегодня в 18:42
              С уверенной побеДой Друзья!
              Capral
              Capral ответ Gotlib (раскрыть)
              сегодня в 18:40
                ЧиП
                ЧиП
                сегодня в 18:39
                Зюрприз не получился.
                Алания типично домашняя команда, а ведь именно такое Динамо проиграло КС. И если завтра мы возьмём своё 🤞(боюсь сглазить, вопрос принципа), то такое Динамо нам не страшно✌️
                Gotlib
                Gotlib
                сегодня в 18:38
                Всех поклонников Динамо с выходом команды в финал Кубка! Как говорится обыграли соперника на классе!
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