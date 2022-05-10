«Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал Кубка России

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сегодня, 18:26

«Динамо» одержало победу над «Аланией» (2:0) в полуфинале Кубка России.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Федор Смолов, а на 48-й минуте Арсен Захарян удвоил преимущество своей команды. На 73-й минуте защитник «Алании» Давид Шавлохов получил красную карточку. На 88-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного.

В финале Кубка России «Динамо» сыграет против победителя пары «Спартак» — «Енисей».