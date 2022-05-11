Обамеянг: «Дембеле в замечательной форме, надеюсь, он останется»

Нападающий «Барселоны» после матча Ла Лиги с «Сельтой» (3:1) поделился мнением о своем одноклубнике Усмане Дембеле.

Мы правильно действовали, первый тайм был немного сложным, второй прошёл получше. В первом тайме мы много теряли мяч, мне и самому надо поработать над этим. Мы смогли трижды забить, это здорово.

Моя связка с Дембеле? Он мне как младший брат. С первого дня его прибытия в команду у нас с ним теплые отношения. С ним все в порядке, он в замечательной форме, надеюсь, он останется.