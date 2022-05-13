Беллингхэм останется в «Боруссии» в следующем сезоне

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд рассказал о своем будущем в клубе, а также поделился мыслями по поводу перехода нападающего в «Манчестер Сити».

Всё, о чем я сейчас думаю, — это следующий матч за дортмундскую «Боруссию». Я буду выступать здесь в следующем сезоне. Думаю, у нас появятся новые возможности. Я полностью уверен в клубе, мне не терпится узнать, каким он станет в будущем сезоне.

Я сказал Холанду, что рад за него. Он смог начать новую главу своей карьеры. Он великолепный игрок и замечательный человек. Я буду сильно скучать. «Сити» очень повезло получить такого игрока.