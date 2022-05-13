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Беллингхэм останется в «Боруссии» в следующем сезоне

вчера, 23:14

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингхэм рассказал о своем будущем в клубе, а также поделился мыслями по поводу перехода нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

Всё, о чем я сейчас думаю, — это следующий матч за дортмундскую «Боруссию». Я буду выступать здесь в следующем сезоне. Думаю, у нас появятся новые возможности. Я полностью уверен в клубе, мне не терпится узнать, каким он станет в будущем сезоне.

Я сказал Холанду, что рад за него. Он смог начать новую главу своей карьеры. Он великолепный игрок и замечательный человек. Я буду сильно скучать. «Сити» очень повезло получить такого игрока.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:29
Второй Санчо
протон
протон
сегодня в 00:10
Игроки стоят столько, сколько за них готовы платить. Даже Сити. Челси, МЮ, Барса и т.д. платящие огромные деньги за футболистов берут их из заработков клуба и понимаю зачем покупают и даже спортивно неоправданные трансферы могут принести финансовую пользу, привлечь новую рекламу и болельщиков.
Тот же Дортмунд неспроста вкладывается в футболистов из США и Британии, они помимо денег от трансферов приносят и деньги с рекламы в богатых странах.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:01
Ну посмотрим.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:16
Пике: "он остаётся"
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:15
Чтоб потом перейти в Реал Мадрид?
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