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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино: «Самое главное – не сдаваться»

сегодня, 20:49

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не считает текущий сезон провальным для команды.

ПСЖ всегда стремится к победе в Лиге чемпионов. Если посмотреть на то, как «Реал» обыгрывал своих соперников по этой ЛЧ, то можно понять, что мы неплохо держались. У нас был непростой период, из-за чего мы вылетели из турнира. Мы были близки, но цель ушла от нас. Самое главное – не сдаваться. После вылета мы смогли выиграть чемпионат Франции. Это важно.

Ранее появилась информация, что ПСЖ готов уволить специалиста.

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Все комментарии
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 21:37
Может ПСЖ в следующим сезоне из группы ЛЧ вылететь в Лигу Европы? Зато будет хоть один международный трофей будет. Надо с чего то начать, а то столько денег в команду вкладывается из года в год. В Лиге Европе должны всех обыграть. хотя.....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:51
Дерзайте на следующий год.
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