Почеттино: «Самое главное – не сдаваться»

Главный тренер ПСЖ не считает текущий сезон провальным для команды.

ПСЖ всегда стремится к победе в Лиге чемпионов. Если посмотреть на то, как «Реал» обыгрывал своих соперников по этой ЛЧ , то можно понять, что мы неплохо держались. У нас был непростой период, из-за чего мы вылетели из турнира. Мы были близки, но цель ушла от нас. Самое главное – не сдаваться. После вылета мы смогли выиграть чемпионат Франции. Это важно.