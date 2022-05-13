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Петржела: «Всегда приятно обыгрывать „Спартак“»

вчера, 22:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался перед матчем команды со «Спартаком» в РПЛ.

Разумеется, всегда приятно обыгрывать «Спартак», но многое будет зависеть от состава «Зенита» на игру. Не исключаю, что «Спартак» может зацепить очки в этой игре, поскольку «Зенит» уже стал чемпионом, у него нет турнирной мотивации. Однако я жду яркого футбола. Забьет ли Дзюба? Если он выйдет в стартовом составе, то это вполне возможно.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:08
Приятно то приятно....
Но так ли часто Зенит выигрывает у Спартака в Москве ????
Не время кидать шапки....
При казалось бы нехилом статистическом превосходстве...
За последние 9 лет...за 8 матчей Зенит выиграл в столице у Спартака лишь 1 раз....
И это не повод и тем более не гарантия положительного результата...
Честного судейства и красивой игры !!!!!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:56
Да, теперь будет 2:4.
Anisovich
Anisovich
вчера в 22:47
Кто уже только не обыгрывает спартак, обыденное дело.
beefs
beefs
вчера в 22:38
Спартак слабак, поэтому победа над ним не такая уже и ценная...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:28
Матч никому ничего не решает, значить будет открытый футбол
Futurista
Futurista
вчера в 22:22
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