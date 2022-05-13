Петржела: «Всегда приятно обыгрывать „Спартак“»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался перед матчем команды со «Спартаком» в РПЛ.
Разумеется, всегда приятно обыгрывать «Спартак», но многое будет зависеть от состава «Зенита» на игру. Не исключаю, что «Спартак» может зацепить очки в этой игре, поскольку «Зенит» уже стал чемпионом, у него нет турнирной мотивации. Однако я жду яркого футбола. Забьет ли Дзюба? Если он выйдет в стартовом составе, то это вполне возможно.
Но так ли часто Зенит выигрывает у Спартака в Москве ????
Не время кидать шапки....
При казалось бы нехилом статистическом превосходстве...
За последние 9 лет...за 8 матчей Зенит выиграл в столице у Спартака лишь 1 раз....
И это не повод и тем более не гарантия положительного результата...
Честного судейства и красивой игры !!!!!!!
Но так ли часто Зенит выигрывает у Спартака в Москве ????
Не время кидать шапки....
При казалось бы нехилом статистическом превосходстве...
За последние 9 лет...за 8 матчей Зенит выиграл в столице у Спартака лишь 1 раз....
И это не повод и тем более не гарантия положительного результата...
Честного судейства и красивой игры !!!!!!!