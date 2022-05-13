Ребров рассказал о происхождении приметы целовать штанги ворот

Бывший вратарь «Спартака» рассказал о своей примете целовать штанги ворот перед игрой.

Сегодня пятница 13 и давайте говорить про приметы!

Думаю, не успели забыть про мои поцелуи штанг. Откуда появилась примета?! В одной из игр было волнение, я привычно пошёл стучать штанги перед стартовым свистком. Обычно в конце матча ритуал повторялся, но в тот раз я сыграл здорово, команда победила. Поэтому решил на радостях поцеловать штанги. Так и закрепилась эта примета.

В обычной жизни я не верю ни в чёрных кошек, ни в какие-то другие приметы.