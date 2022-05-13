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Ребров рассказал о происхождении приметы целовать штанги ворот

сегодня, 19:54

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о своей примете целовать штанги ворот перед игрой.

Сегодня пятница 13 и давайте говорить про приметы!

Думаю, не успели забыть про мои поцелуи штанг. Откуда появилась примета?! В одной из игр было волнение, я привычно пошёл стучать штанги перед стартовым свистком. Обычно в конце матча ритуал повторялся, но в тот раз я сыграл здорово, команда победила. Поэтому решил на радостях поцеловать штанги. Так и закрепилась эта примета.

В обычной жизни я не верю ни в чёрных кошек, ни в какие-то другие приметы.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:39
Поэтому штанголиз.
ABir
ABir
сегодня в 20:27
Если даже морально помогает, то почему бы нет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:25
Ещё носки надо в правильном порядке одевать...
makkie
makkie
сегодня в 20:23
В последних матчах штанги и перекладины играют за Спартак.
Не исключено, что колдовство Реброва помогает )))
Gahi
Gahi
сегодня в 20:04
Возможно такой ритуал помогает игроку утвердить в себе уверенность.
1 984
1 984
сегодня в 20:03
Бывает и так.
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