«Монако» выиграл у «Бреста», в матче 6 голов

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вчера, 23:59

«Монако» обыграл «Брест» в матче 37-го тура Лиги 1 (4:2).

Гости забили дважды: Жан-Кевин Дуверне на 10-й минуте и Мохаммед Белайли на 23-й. Гости ответили хет-триком Виссама Бен-Йеддера, который забил на 44-й, 51-й и 54-й минуте. Кевин Фолланд на 70-й минуте установил окончательный счет.

«Монако» идет на 2-м месте (68 очков), «Брест» расположился на 11-й строчке (48 очков).

В другом матче «Ренн» одолел «Марсель» (2:0).