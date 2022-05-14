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ПСЖ разгромил «Монпелье»

вчера, 23:55
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье0 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ разгромил «Монпелье» в матче 37-го тура Лиги 1.

Голы забили: Лионель Месси на 6-й и 20-й минуте, Анхель Ди Мария на 26-й и Килиан Мбаппе на 60-й.

Парижане — действующие чемпионы Франции (83 очка), «Монпелье» идет на 13-й позиции (43 очка).

В другой встрече «Монако» обыграл «Брест» (4:2).

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УЕСКА
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протон
протон
сегодня в 00:19
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