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вчера, 23:55

ПСЖ разгромил «Монпелье» в матче 37-го тура Лиги 1.

Голы забили: Лионель Месси на 6-й и 20-й минуте, Анхель Ди Мария на 26-й и Килиан Мбаппе на 60-й.

Парижане — действующие чемпионы Франции (83 очка), «Монпелье» идет на 13-й позиции (43 очка).

В другой встрече «Монако» обыграл «Брест» (4:2).