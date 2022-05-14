ПСЖ разгромил «Монпелье» в матче 37-го тура Лиги 1.
Голы забили: Лионель Месси на 6-й и 20-й минуте, Анхель Ди Мария на 26-й и Килиан Мбаппе на 60-й.
Парижане — действующие чемпионы Франции (83 очка), «Монпелье» идет на 13-й позиции (43 очка).
В другой встрече «Монако» обыграл «Брест» (4:2).
Хейтеры не верили в Месси, а он прямо перед финишной прямой обогнал Данилу Перейру и Маркиньоса в бомбардирской гонке, доказал, что он лучший из опорников.
Хейтеры не верили в Месси, а он прямо перед финишной прямой обогнал Данилу Перейру и Маркиньоса в бомбардирской гонке, доказал, что он лучший из опорников.