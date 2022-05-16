Мерсон: «У „Ливерпуля“ нет шансов на чемпионство»

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает чемпионство «Ливерпуля» по итогам текущего сезона маловероятным.
«Ливерпуль» может выиграть у «Саутгемптона» хоть 55:0, это уже ничего не решит. У него нет шансов на чемпионство. «Манчестер Сити» достаточно обыграть «Астон Виллу» дома в последнем туре, на это многие бы согласились. Ситуация, когда все в твоих руках.
Не знаю, что «Ливерпуль» мог бы еще предложить. Он победил в двух кубковых финалах, вышел в еще один финал и является претендентом на чемпионство. Наиболее трудная задача – выиграть лигу, в которой 38 туров и которая длится 9 месяцев. Работа, которую они проделали в этом сезоне, просто удивляет – ведь состав не так уж и глубок.
Сейчас у Сити несколько игроков из-за травм повылетало и в важнейший отрезок сезона в защите играют 37-летний (!) Фернандиньо и Зинченко, но люди этого в упор не видят и продолжают придумывать сказки про три равноценных состава у Сити
Сейчас у Сити несколько игроков из-за травм повылетало и в важнейший отрезок сезона в защите играют 37-летний (!) Фернандиньо и Зинченко, но люди этого в упор не видят и продолжают придумывать сказки про три равноценных состава у Сити