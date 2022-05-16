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Мерсон: «У „Ливерпуля“ нет шансов на чемпионство»

вчера, 22:46

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает чемпионство «Ливерпуля» по итогам текущего сезона маловероятным.

«Ливерпуль» может выиграть у «Саутгемптона» хоть 55:0, это уже ничего не решит. У него нет шансов на чемпионство. «Манчестер Сити» достаточно обыграть «Астон Виллу» дома в последнем туре, на это многие бы согласились. Ситуация, когда все в твоих руках.

Не знаю, что «Ливерпуль» мог бы еще предложить. Он победил в двух кубковых финалах, вышел в еще один финал и является претендентом на чемпионство. Наиболее трудная задача – выиграть лигу, в которой 38 туров и которая длится 9 месяцев. Работа, которую они проделали в этом сезоне, просто удивляет – ведь состав не так уж и глубок.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:25
Скоро увидим у кого есть,а у кого нет!
протон
протон
сегодня в 00:24
У Сити 14-15 нормальных футболистов, о какой невероятной глубине состава тут рассуждают? Левого защитника нет (весь сезон на левом непрофильном фланге играет Канселу), опорника нормального на подмену Родри нет, нападающего уже второй сезон нет

Сейчас у Сити несколько игроков из-за травм повылетало и в важнейший отрезок сезона в защите играют 37-летний (!) Фернандиньо и Зинченко, но люди этого в упор не видят и продолжают придумывать сказки про три равноценных состава у Сити
Gahi
Gahi
сегодня в 00:04
Наверное всё-таки так категорично говорить нельзя, о том, что у "Ливерпуля" нет шансов выиграть АПЛ и опережать события Пол Мерсону не стоит. Во-первых, у "Ливерпуля" две игры с такими командами как "Саутгемптоном" в гостях и "Вулверхэмптоном" у себя дома. Сейчас между первым и вторым местом разделяет четыре очка и команде Юргена Клоппа нужно обязательно набрать в оставшихся матчах шесть очков, что вполне по силам команде. После чего нужно ждать результата между командами "Манчестер Сити" и "Астон Вилла". Вот здесь и кроется ещё одна интрига о победителе АПЛ. Все прекрасно знают да и сам Пол Мерсон, что команду "Астон Виллу" тренирует легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который без сомнений настроит и устроит настоящий бой со своей командой в гостях чтобы хотя бы сыграть в ничью. И таким образом помочь своей бывшей команде в которой он был столько лет капитаном, вновь испытать радость победы в Премьер-Лиге. Так что нас ожидает очень увлекательный и драматический финал чемпионата Англии в котором разыграют победителя АПЛ такие замечательные команды как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
karnager
karnager
вчера в 22:59
Поэтому Ливерпуль Клоппа - лучшая команда в мире на данный момент. И еще Реал рядом
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