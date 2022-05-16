Тен Хаг: «Я хочу, чтобы Роналду остался в „Манчестер Юнайтед“».

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который приступит к работе с «красными дьяволами» этим летом, заявил, что хочет сохранить в команде нападающего Криштиану Роналду.
Я очень хочу поработать с Роналду. Криштиану — великий игрок из-за того, чего он уже добился, и я думаю, что он всё еще очень амбициозен. Конечно, я хочу, чтобы он остался в «Манчестер Юнайтед».
Тен Хаг, это именно тот тренер, которого очень нехватало для такого клуба как Манчестер Юнайтед.
Тренер с современным видением футбольного развития и тактическими решениями . И наверняка он знает что из себя представляет на данный момент времени Криштиану. Если он видит развитие своей команды вместе с Роном , значит это ему так надо . И он нуждается в его огромном игровом опыте как одного из великих игроков современности. Я думаю что они могут принести много пользы в возрождении некогда великой команды мирового футбола ⚽️ . А учитывая то что Тен Хаг имеет договорённости с руководством клуба о его расширенных возможностях , то остаётся только дождаться их личной беседы с Роном , и думаю что вопрос с Роном будет решён положительно . А со своей стороны хочу пожелать Тен Хагу и Рону Удачи вместе с МЮ ! Как-то так на мой субъективный взгляд .
Всем Добра !
Тен Хаг, это именно тот тренер, которого очень нехватало для такого клуба как Манчестер Юнайтед.
Тренер с современным видением футбольного развития и тактическими решениями . И наверняка он знает что из себя представляет на данный момент времени Криштиану. Если он видит развитие своей команды вместе с Роном , значит это ему так надо . И он нуждается в его огромном игровом опыте как одного из великих игроков современности. Я думаю что они могут принести много пользы в возрождении некогда великой команды мирового футбола ⚽️ . А учитывая то что Тен Хаг имеет договорённости с руководством клуба о его расширенных возможностях , то остаётся только дождаться их личной беседы с Роном , и думаю что вопрос с Роном будет решён положительно . А со своей стороны хочу пожелать Тен Хагу и Рону Удачи вместе с МЮ ! Как-то так на мой субъективный взгляд .
Всем Добра !