Тен Хаг: «Я хочу, чтобы Роналду остался в „Манчестер Юнайтед“».

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» , который приступит к работе с «красными дьяволами» этим летом, заявил, что хочет сохранить в команде нападающего .

Я очень хочу поработать с Роналду. Криштиану — великий игрок из-за того, чего он уже добился, и я думаю, что он всё еще очень амбициозен. Конечно, я хочу, чтобы он остался в «Манчестер Юнайтед».