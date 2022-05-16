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Тен Хаг: «Я хочу, чтобы Роналду остался в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 15:46

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который приступит к работе с «красными дьяволами» этим летом, заявил, что хочет сохранить в команде нападающего Криштиану Роналду.

Я очень хочу поработать с Роналду. Криштиану — великий игрок из-за того, чего он уже добился, и я думаю, что он всё еще очень амбициозен. Конечно, я хочу, чтобы он остался в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:45
Значит Роналду останется.
112910415
112910415
сегодня в 17:27
итак, проблемы обеспечены ... (
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:20
Ну как лавочника можно оставить. На 15-20 минут чтобы в концовках выходил, а на матчи с командами уровня Норвича можно и в основе выпустить, в то время как лидеры отдохнут.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:50
Сейчас заполучить сильных игроков не так уж и просто, тем более что МЮ будет в следующем сезоне без ЛЧ...МЮ нужна хорошая чистка состава и многие позиции будут нуждаться в укреплении, так что оставить Рона хорошее решение, вот только как сам Роналду отриагирует на это
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:50
Ещё попылит старина Рон))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:47
Посмотрим чем всё это закончится
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:42
Была информация?)... Радио "мессилюб" Сообщило?)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:32
Тен Хаг: «Я хочу, чтобы Роналду остался в „Манчестер Юнайтед“».
Тен Хаг, это именно тот тренер, которого очень нехватало для такого клуба как Манчестер Юнайтед.
Тренер с современным видением футбольного развития и тактическими решениями . И наверняка он знает что из себя представляет на данный момент времени Криштиану. Если он видит развитие своей команды вместе с Роном , значит это ему так надо . И он нуждается в его огромном игровом опыте как одного из великих игроков современности. Я думаю что они могут принести много пользы в возрождении некогда великой команды мирового футбола ⚽️ . А учитывая то что Тен Хаг имеет договорённости с руководством клуба о его расширенных возможностях , то остаётся только дождаться их личной беседы с Роном , и думаю что вопрос с Роном будет решён положительно . А со своей стороны хочу пожелать Тен Хагу и Рону Удачи вместе с МЮ ! Как-то так на мой субъективный взгляд .
Всем Добра !
Elliada
Elliada
сегодня в 16:29
Была информация, что Тен Хаг хочет избавиться от балласта. На неделе Роналду заявил, что хочет остаться в МЮ. И теперь Тен Хаг заявляет, что хочет поработать с Роналду. Похоже, голландец прогнулся. Пошел по пути Сульшера и Рангника. Остается только один вопрос, сколько проработает Тен Хаг, прежде чем на него повесят все неудачи и уволят?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:28
Он хочет чтоб Роналду руководил командой ?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:08
Надо работать над этим вопросом
FenixSL
FenixSL ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 16:07
да просто хотя бы тех кто может навесить нормально
хотя с такой игрой в центре и защите, мю просто обречен на провал
allemz
allemz
сегодня в 16:05
Роналду и так тащит, осталось всего лишь систематизировать игру МЮ в целом и всё пойдет, думаю
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:01
Без ЛЧ Рон вряд ли захочет остаться напоследок.
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 15:56
Хорошее желание.Роналду забил больше,чем месси в 3 раза 18-6. Роналду все еще голоден до побед,хотя он выиграл все возможное.

При Тен Хаге может еще больше пользы приносить,и клуб в целом обновится,и в первую очередь опорная зона.

ЛЧ -это турнир Роналду, и может пропустить ее на год!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 15:56
Другого выбора нет просто.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:54
Выбора больше нет.... Если только Китай?
ДСА
ДСА
сегодня в 15:48
Ему бы партнеров подобрать, которые желают с ним играть...
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