Руни сомневается в чемпионстве «Манчестер Сити» сезона 2011/12

Главный тренер «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сомневается в спортивном характере победы «Манчестер Сити» в чемпионате Англии сезона 2011/12. «Ман Сити» в последнем туре сезона 2011/12 обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2), тогда в компенсированное ко второму тайму время забили Серхио Агуэро и Эдин Джеко. Подопечные Роберто Манчини взяли титул чемпионов АПЛ, опередив «Манчестер Юнайтед» за счет дополнительных показателей.
Вратарю КПР нужно было играть в тех эпизодах более качественно.«Сити» забивает второй гол, а КПР сразу отдает им мяч. Странно, что тогда это никого не смутило. А Джибриль Сиссе и вовсе потом праздновал вместе с игроками «Сити». Однако это исторический момент, возможно, один из наиболее важных в истории АПЛ, если вы тогда не играли за МЮ.
Недавно «горожане» поставили памятник в честь той победы.
Матч на нервах был, все ошибались, на валидоле были, что КПР, что Сити. КПР изо всех сил старался помочь МЮ. А Сиссе вообще был корешем Насри еще со времен совместной игры в Марселе. И вообще что за бред сейчас читаю?
Вот кому в голову пришло брать интервью у этого алкаша? Вы проверяли его на предмет алкогольного опьянения? Он же миллионы нейронов пропил, убил их. У Стретфорда зависть еще осталась с того чемпионства, давятся до последнего.
Руни вспомнить бы, как его команда в том легендарном чемпионском сезоне была уничтожена 1-6 на Олд Траффорд. Ан нет, он не вспомнит, нейрон на который было записано это воспоминание уже давно сгнил под градусом "беленькой.
Наверное после унизительного поражения, CАФ побежал праздновать вместе с Манчини??? Не замечал, Уэйн????
В английском футболе уже закладывается фундамент школы "видения" Заремы.
https://www.youtube.com/watch?v=SC-R8BpokII
Матч на нервах был, все ошибались, на валидоле были, что КПР, что Сити. КПР изо всех сил старался помочь МЮ. А Сиссе вообще был корешем Насри еще со времен совместной игры в Марселе. И вообще что за бред сейчас читаю?
Вот кому в голову пришло брать интервью у этого алкаша? Вы проверяли его на предмет алкогольного опьянения? Он же миллионы нейронов пропил, убил их. У Стретфорда зависть еще осталась с того чемпионства, давятся до последнего.
Руни вспомнить бы, как его команда в том легендарном чемпионском сезоне была уничтожена 1-6 на Олд Траффорд. Ан нет, он не вспомнит, нейрон на который было записано это воспоминание уже давно сгнил под градусом "беленькой.
Наверное после унизительного поражения, CАФ побежал праздновать вместе с Манчини??? Не замечал, Уэйн????
В английском футболе уже закладывается фундамент школы "видения" Заремы.