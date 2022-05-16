Руни сомневается в чемпионстве «Манчестер Сити» сезона 2011/12

Главный тренер «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сомневается в спортивном характере победы «Манчестер Сити» в чемпионате Англии сезона 2011/12. «Ман Сити» в последнем туре сезона 2011/12 обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2), тогда в компенсированное ко второму тайму время забили Серхио Агуэро и Эдин Джеко. Подопечные Роберто Манчини взяли титул чемпионов АПЛ , опередив «Манчестер Юнайтед» за счет дополнительных показателей.

Вратарю КПР нужно было играть в тех эпизодах более качественно.«Сити» забивает второй гол, а КПР сразу отдает им мяч. Странно, что тогда это никого не смутило. А Джибриль Сиссе и вовсе потом праздновал вместе с игроками «Сити». Однако это исторический момент, возможно, один из наиболее важных в истории АПЛ , если вы тогда не играли за МЮ .