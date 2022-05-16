Пиоли: «Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию»

Главный тренер «Милана» считает, что команде не стоит праздновать чемпионство раньше времени. В матче 37-го тура Серии А «россонери» обыграли «Аталанту» (2:0).

По правде сказать, последние несколько недель были абсолютно обыкновенными, ибо я вижу отношение своих футболистов – они улыбаются, шутят, но при этом они сосредоточены, когда приходят на базу каждый день. Я вижу их настрой, мне не о чем беспокоиться.