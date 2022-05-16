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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Пиоли: «Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию»

сегодня, 10:14

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что команде не стоит праздновать чемпионство раньше времени. В матче 37-го тура Серии А «россонери» обыграли «Аталанту» (2:0).

По правде сказать, последние несколько недель были абсолютно обыкновенными, ибо я вижу отношение своих футболистов – они улыбаются, шутят, но при этом они сосредоточены, когда приходят на базу каждый день. Я вижу их настрой, мне не о чем беспокоиться.

Я показал парням интервью с Кобе Брайантом, который при счете 2-0 в плей-офф НБА заявил, что работа еще не сделана. Это еще не финиш. Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:45
До конца, не раслабляться!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 11:35
Удачи Милан!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:59
Все может случиться
asraeil
asraeil
сегодня в 10:51
Не бегите вперед лошади...:)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:44
Посмотрим кто возьмёт скудетто.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:42
В последней игре возможны неожиданности.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:32
Конечно, удачи.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:30
Ещё немного осталось
Cat01
Cat01
сегодня в 10:17
Всё пл плану
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