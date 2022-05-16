Хави: «Я надеялся на титул, однако нам это не удалось»

Главный тренер «Барселоны» отреагировал на итоговое 2-е место своей команды в Ла Лиге.

Мы всегда играем на победу, однако ничья тоже оказалась полезной для нас. «Барса» достигла минимальной планки – мы сыграем в Суперкубке Испании. Теперь пришло время подводить итоги. Мы смогли совершить большой рывок. Я надеялся на титул, однако нам это не удалось.

Нам предстоит проделать большую работу в следующем сезоне. Нам нужно укрепиться. В следующем сезоне нужно брать титулы. Мы должны быть конкурентоспособными.