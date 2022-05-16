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Хави: «Я надеялся на титул, однако нам это не удалось»

сегодня, 09:53

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на итоговое 2-е место своей команды в Ла Лиге.

Мы всегда играем на победу, однако ничья тоже оказалась полезной для нас. «Барса» достигла минимальной планки – мы сыграем в Суперкубке Испании. Теперь пришло время подводить итоги. Мы смогли совершить большой рывок. Я надеялся на титул, однако нам это не удалось.

Нам предстоит проделать большую работу в следующем сезоне. Нам нужно укрепиться. В следующем сезоне нужно брать титулы. Мы должны быть конкурентоспособными.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:16
надежда - субстанция живучая
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:00
Какие ещё титулы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:57
Про то, что рассчитывал взять титул в этом сезоне, уж чересчур громко сказано - удалось не обостраться да команду в ЛЧ вывести и на том спасибо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:55
Что-то рановато заговорил. Не прошло и пол года, не всё сразу.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:53
Думай уже о следующем сезоне
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 10:34
В следующем сезоне вероятно Кубок Испании.
Feofan253
Feofan253
сегодня в 10:30, ред.
Да все уже поняли, что ты только языком трындеть горазд.
Roman73
Roman73
сегодня в 10:19
В Барсе сегодня всего четыре игрока топ-класса -- стареющий Пике, Тер-Штеген, изношенный Бускетс и и старый же Жорди Альба.
Из молодёжи разве чтоГави обещает что-нибудь и не плохой Де -Йонк.
А ведь когда-то Барсу можно было выпускать в качестве сборной мира.
В этой ситуации важна роль тренера с, слепить из 62а конфету. Если не появится опять в Каталонии группа молодых игроков -единомышленников толку не будет.
Aleks365
Aleks365
сегодня в 09:58
Ничего следующем сезоне все титулы будут твои
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:58
Сможете в следующий рвз
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