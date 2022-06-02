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Экс-аналитик ЦСКА: «Трансфер Языджи — лучший в мире на его позиции»

02 июня 2022, 13:32

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский оценил трансферы армейцев.

Одним из приоритетов долгое время был левый защитник. Но этот вопрос отпал: несмотря на незаслуженный хейт, один из самых ярких отрезков в карьере на этой позиции провел Иван Обляков. Он очень вынослив для фланга, готов играть 90 минут без замен, а в связке с Карраскалем пригодился и хороший Ванин пас.

Вторая цель — опорник-восьмерка. На это место пришел Гбамен. Он хорошо себя проявил как опорник. У него есть плюсы: высокая атлетичность, укрывание мяча корпусом, качество отбора, игра вверху. Но в тех матчах, где он часто подключался к атакам (с «Химками», «Уралом» и особенно с «Сочи») было видно: периоды восстановления от травм сказались на скоростной выносливости, и он не всегда успевал перекрывать зоны. В матче с «Динамо» мы увидели того Гбамена, которого хотели. Правда, и игра была осторожной и нединамичной из-за мокрого поля и высокой цены ошибки.

С Мединой получилось удачнее? Хесус — не самоценный игрок. Для примера возьмем Дениса Макарова: у него ограниченный набор футбольных навыков, но при этом три-четыре раза за игру он зайдет на свой вираж и раз в 4-5 туров забьет, даже если игра у «Динамо» не идет. Медина — не такой: это комбинационный игрок, полезен только в связке с сильным латералем, играющим широко по флангу. А как я уже говорил, уход Марио тогда мы не предполагали.

На какое место рассматривали Языджи? Второй форвард, десятка — разница между этими амплуа невелика, обязанности схожие. Трансфер Языджи — лучший зимний трансфер игрока этой позиции во всем мире. Мы попали с Юсуфом на сто процентов.

Карраскаль — лучшее приобретение ЦСКА зимой? Так можно будет сказать, когда он прибавит в конкретике в атаке. У Хорхе высокая игровая активность, он часто предлагает себя под передачу между линиями, что помогает быстро выходить из-под прессинга. У него отличное первое касание, защитнику сложно оценить в какую сторону он примет мяч. Но ему нужно существенно добавить в качестве удара и последнего паса.

Ранее появлялась информация, что агенты предложили трансфер Юсуфа Языджи «Зениту».

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 июня 2022 в 15:35
Последняя трансферная активность ЦСКА была вполне удовлетворительной. Осталось сохранить состав (уход Марио и Алана уже свершившийся факт), возможно Костя вернётся в основу, если будет работать усердней и возможно укрепить отдельные позиции.
VeniaminS
VeniaminS
02 июня 2022 в 14:14
Не слишком захвалил.
STVA 1
STVA 1
02 июня 2022 в 13:45
Сам не похвалишь никто не похвалит))
marut
marut
02 июня 2022 в 13:34
На то он и аналитик, хотя и бывший
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