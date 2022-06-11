«Родина» объявила об уходе Бояринцева с должности главного тренера

Пресс-служба «Родины» сообщает, что покидает должность главного тренера клуба.

Футбольный клуб «Родина» благодарит за успешную работу тренерский штаб первой команды: главного тренера Дениса Бояринцева и старшего тренера Михаила Белова, у которых по окончании сезона 2021/22 истекли трудовые договоры с клубом.

Мы выражаем слова искренней признательности коллективу Дениса Константиновича. Вместе с Михаилом Владимировичем они навсегда останутся в истории «Родины» как творцы исторического достижения. При них наш клуб завоевал первый трофей – кубок за победу во втором дивизионе и установил рекордную беспроигрышную серию из 23 матчей.

Всего под руководством Дениса Бояринцева команда провела с учетом Кубка России 33 официальных матча, одержав в них 23 победы и забивая в них в среднем по 2,45 гола за игру.