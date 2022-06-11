«Родина» объявила об уходе Бояринцева с должности главного тренера

Пресс-служба «Родины» сообщает, что Денис Бояринцев покидает должность главного тренера клуба.
Футбольный клуб «Родина» благодарит за успешную работу тренерский штаб первой команды: главного тренера Дениса Бояринцева и старшего тренера Михаила Белова, у которых по окончании сезона 2021/22 истекли трудовые договоры с клубом.
Мы выражаем слова искренней признательности коллективу Дениса Константиновича. Вместе с Михаилом Владимировичем они навсегда останутся в истории «Родины» как творцы исторического достижения. При них наш клуб завоевал первый трофей – кубок за победу во втором дивизионе и установил рекордную беспроигрышную серию из 23 матчей.
Всего под руководством Дениса Бояринцева команда провела с учетом Кубка России 33 официальных матча, одержав в них 23 победы и забивая в них в среднем по 2,45 гола за игру.
Бояринцев прокомментировал свой уход из «Родины»:
Всегда с теплотой буду вспоминать время, проведенное в «Родине». Была поставлена задача, и я благодарен в первую очередь руководству, что помимо требований были предоставлены и все условия для её достижения. Это большой успех и тренерского штаба, и всего клубного персонала, и, конечно же, игроков. Уверен, что «Родина» не остановится на достигнутом и уверенно продолжит идти к своим целям.