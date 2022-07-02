Лапорта подтвердил трансферы Кессье и Кристенсена в «Барселону»

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02 июля 2022, 21:27

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что бывший защитник «Челси» и экс-полузащитник «Милана» перейдут в каталонский клуб.

Мы представим Кессье в качестве игрока «Барселоны» в среду (6 июля), а Кристенсена — в четверг (7 июля).

Кессье и Кристенсен перейдут в «Барселону» на правах свободных агентов.