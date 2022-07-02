Лапорта подтвердил трансферы Кессье и Кристенсена в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что бывший защитник «Челси» Андреас Кристенсен и экс-полузащитник «Милана» Франк Кессье перейдут в каталонский клуб.
Мы представим Кессье в качестве игрока «Барселоны» в среду (6 июля), а Кристенсена — в четверг (7 июля).
Кессье и Кристенсен перейдут в «Барселону» на правах свободных агентов.
"Это не Бензема", а Карим чем лучше? Лева сильнее и получше, и всегда штамповал голы больше французского, и за Дортмунд он уничтожал сливок. С ЗМ ему не повезло, в 21 приостановили, а за 22 год отдали Месси, хотя Лева заслуживал больше. Вот считай он недополучил два ЗМ.
На данный момент нет сильнее поляка форварда!
"Это не Бензема", а Карим чем лучше? Лева сильнее и получше, и всегда штамповал голы больше французского, и за Дортмунд он уничтожал сливок. С ЗМ ему не повезло, в 21 приостановили, а за 22 год отдали Месси, хотя Лева заслуживал больше. Вот считай он недополучил два ЗМ.
На данный момент нет сильнее поляка форварда!