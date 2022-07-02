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Лапорта подтвердил трансферы Кессье и Кристенсена в «Барселону»

02 июля 2022, 21:27

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что бывший защитник «Челси» Андреас Кристенсен и экс-полузащитник «Милана» Франк Кессье перейдут в каталонский клуб.

Мы представим Кессье в качестве игрока «Барселоны» в среду (6 июля), а Кристенсена — в четверг (7 июля).

Кессье и Кристенсен перейдут в «Барселону» на правах свободных агентов.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
05 июля в 14:11
Наличие Мбаппе, Холланда тоже не гарантия успеха, а Лева силён, и это не вложение в будущее, там хватает молодёжи, но и с таким мастером они смогут побороться за чемпионство! Пусть всё пойдёт по плану, а там поглядим.
Неэгоист
Неэгоист ответ Agamaga........ (раскрыть)
04 июля в 18:40
За 22-й ещё не дали никому.. Не вручали в 20-м... В 21-м Месси точно не мешал поляку доходить до финала ЧЕ, становиться там лучшим и выигрывать ЗМ...Разговоры о том, что будет через два года считаю гаданием на кофейной гуще... Покупать 34-го игрока, чтобы искать ему замену через два года это не вложение в будущее.. Барса не на правильном пути, в отличии от Реала... Там "старье" или оставляют, или избавляются от них, покупая молодежь... В Барсе все наоборот... Не вижу пока перспективы для Барсы для будущего... В лучшем случае могут схватить условный КИ... Не более...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
04 июля в 16:23
Да, два года, а дальше ситуация финансовая будет намного лучше, чем сейчас после Бартомеу, и возможности будут другие, приобретения соответственно.
"Это не Бензема", а Карим чем лучше? Лева сильнее и получше, и всегда штамповал голы больше французского, и за Дортмунд он уничтожал сливок. С ЗМ ему не повезло, в 21 приостановили, а за 22 год отдали Месси, хотя Лева заслуживал больше. Вот считай он недополучил два ЗМ.
На данный момент нет сильнее поляка форварда!
Неэгоист
Неэгоист ответ Agamaga........ (раскрыть)
04 июля в 02:32
Два года?.. А дальше то что?... И с чего ты решил, что в Испании он будет забивать?.. Он будет тупо занимать место молодого... Это будет второй гелевый... Перспектив у Барсы с ним ноль... Это не Бензема...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
03 июля в 21:16
Лева на данный момент единственный кто забивает под 50 мячей за сезон, на два года он отбегает на уровне в Испании. Он нужен Барселоне!
Неэгоист
Неэгоист ответ Agamaga........ (раскрыть)
03 июля в 16:08, ред.
На тот момент они были реальные.. Просто покупать нужно было других игроков, а не кавтиньев, гризманов, дембельнутых и прочих павлиньев... В результате никого из оных и за пол цены не продал... А хочет ещё старика Левандовского купить... Для чего?... Для какого будущего?.. Лучше уж гелевого купил бы... Хоть на майках бы чего отбил..
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
03 июля в 12:02
Совсем разные они. Лапорта ведёт клуб в правильном направлении, а Бармалей в долги загнал, прописал нереальные зарплаты никудышным игрокам.
Bensurr
Bensurr
02 июля в 22:56
Кессье понятно а Кристиансена зечем им? Лавочник Челси
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 июля в 21:55
Откуда у него деньги
Неэгоист
Неэгоист
02 июля в 21:51
Ой, ребята... Без Месси вы ещё долго будете покарять ЛЕ... Или ЛК... Лапорта это второй Бармалей... Увы, но это так...
David Young
David Young ответ nikoladolgov (раскрыть)
02 июля в 21:44
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "ставка ставится". Если Вы о зарабатывании очков для ставок то сейчас за содержательный комментарий можно получить пятьдесят очков раз в два часа и 10 очков для ставок за первый комментарий в материале раз в два часа.
BDA81
BDA81
02 июля в 21:36
Урвали так урвали халяву. Поздравляю Барсу с интересными игроками. Дай бог чтоб заиграли .
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
02 июля в 21:31
Ага! Всё ОК
David Young
David Young
02 июля в 21:29
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