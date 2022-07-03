Бушманов — о матче ветеранов: «Надеюсь, что болельщики придут на стадион»

Бывший защитник сборной России прокомментировал свое попадание в заявку на матч легенд «Зенита» и «Спартака» перед Суперкубком России.

Очень интересно принять участие в таком матче, встретить своих бывших партнеров и соперников. Надеюсь, что болельщики придут на стадион и будет футбольная атмосфера.

Чей состав сильнее? Так получилось, что это «Спартак» девяностых против «Зенита» двухтысячных. У них состав чуть помоложе, но посмотрим, как это будет складываться на игре. Смотря в какой форме будут игроки.

Я уже готовлюсь к игре. Могу ли еще выдержать все 90 минут? Посмотрим, смотря каким будет темп (смеется).