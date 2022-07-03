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Семак оценил дебют Кассьерры за «Зенит»

03 июля 2022, 23:07

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют нападающего питерского клуба Матео Кассьерры в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1). Форвард вышел на поле во втором тайме, а уже через три минуты забил гол.

Надо готовиться, сейчас, конечно, он не готов проводить полностью весь матч. За эту неделю мы посмотрим, узнаем его поближе, насколько его физические качества позволяют ему сыграть, и если позволяют, то сколько. Будем смотреть. Это игрок, который обладает хорошим качеством, мы это сегодня видели. И прием мяча, и реализация на самом хорошем уровне.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
04 июля в 07:04
2 касания и гол.
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 06:03
Дебют лучше не придумаешь.
zooveterinar
zooveterinar
03 июля в 23:24, ред.
Эх!!Серега,Серега!! Оценщик ты хр@нов!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 23:18
Неплохо для начала!
Гость
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