Семак оценил дебют Кассьерры за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» оценил дебют нападающего питерского клуба в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1). Форвард вышел на поле во втором тайме, а уже через три минуты забил гол.

Надо готовиться, сейчас, конечно, он не готов проводить полностью весь матч. За эту неделю мы посмотрим, узнаем его поближе, насколько его физические качества позволяют ему сыграть, и если позволяют, то сколько. Будем смотреть. Это игрок, который обладает хорошим качеством, мы это сегодня видели. И прием мяча, и реализация на самом хорошем уровне.