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Дмитрий Комбаров — главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга

04 июля 2022, 15:55

Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга. Клуб играет в ФНЛ-2.

С июля прошлого года Комбаров был свободным агентом, последним клубом в его карьере игрока стали «Крылья Советов». За сборную России Комбаров провел 47 матчей.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ SHMEL258 (раскрыть)
05 июля в 11:01
Спасибо!
SHMEL258
SHMEL258 ответ Шуnя771 (раскрыть)
05 июля в 08:02
Привет! Тебе тоже всего хорошего и удачи в матче с зенитом.
SHMEL258
SHMEL258 ответ ZIBO rock (раскрыть)
05 июля в 08:01
Д чего на него смотреть, он уже всё доказал. Но тем не менее я не был сторонником его приглашения в ЦСКА, в Сочи он очень гармонично смотрелся и был продуктивен, жаль южан, что остались без хорошего тренера. А нам нужно было работать со своими бывшими игроками.
Сп62
Сп62
04 июля в 21:07
Как игрок себя проявил. Посмотрим, какой получится тренер. Удачи в новом деле.
Сидор новый
Сидор новый
04 июля в 19:47
О как...нежданчик однако
Шуnя771
Шуnя771 ответ SHMEL258 (раскрыть)
04 июля в 19:09
В догонку - Привет и здравия!
Шуnя771
Шуnя771 ответ SHMEL258 (раскрыть)
04 июля в 19:09
Моуриньо вообще почти не играл....

Время покажет, никто не уверен в успехе в ФНЛ-2, вот если бы Дмитрия поставили тренировать Зенит, талант его раскрылся бы после первого же сезона!))
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 18:35
Комбарчик теперь новая надежда сборной !
протон
протон
04 июля в 18:03
Надо же чего-то начинать.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ SHMEL258 (раскрыть)
04 июля в 17:42
Мы еще на Федотова посмотрим!
SHMEL258
SHMEL258
04 июля в 17:40, ред.
Дожились, уже Комбаров тренер...Чему будет учить? Ладно, поглядим, а вдруг талант...
Kolenok
Kolenok ответ ZIBO rock (раскрыть)
04 июля в 17:40
А там местные есть,не не слышал!
ZIBO rock
ZIBO rock
04 июля в 17:14
В Питере Спартачей уже больше чем местных!
1 984
1 984
04 июля в 17:10
Удачи в новой роли.
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 16:50
Можно только пожелать успехов.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
04 июля в 16:48
Удачи Дмитрию!
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 16:48
Удачи на тренерском поприще!
25процентный клоун
25процентный клоун
04 июля в 16:43
Удачи легенде
Futurista
Futurista
04 июля в 16:25, ред.
Мало питерским игроков из спартачей еще и тренеров набирают)...я же говорю Спартак кузница кадров российского футбола...
Zenit_84
Zenit_84
04 июля в 16:18
Понаблюдаем за звездой и Звездой
makkie
makkie
04 июля в 16:04
Молодец, Дмитрий!
Отучился, сдал экзамены, получил лицензию. Самое время начать тренерскую карьеру.

Привет Мостовому )))
fga2sv94wjr5
fga2sv94wjr5
04 июля в 15:56
Ну что же, удачи Дмитрию на тренерском поприще...
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