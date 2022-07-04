Дмитрий Комбаров — главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга

Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга. Клуб играет в ФНЛ-2.
С июля прошлого года Комбаров был свободным агентом, последним клубом в его карьере игрока стали «Крылья Советов». За сборную России Комбаров провел 47 матчей.
Время покажет, никто не уверен в успехе в ФНЛ-2, вот если бы Дмитрия поставили тренировать Зенит, талант его раскрылся бы после первого же сезона!))
Время покажет, никто не уверен в успехе в ФНЛ-2, вот если бы Дмитрия поставили тренировать Зенит, талант его раскрылся бы после первого же сезона!))
Отучился, сдал экзамены, получил лицензию. Самое время начать тренерскую карьеру.
Привет Мостовому )))
Отучился, сдал экзамены, получил лицензию. Самое время начать тренерскую карьеру.
Привет Мостовому )))