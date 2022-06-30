Гаттузо принял «Валенсию», Ковач вернулся в Германию. Последние назначения в Европе, которые вы могли пропустить

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30 июня 2022, 18:15

На всякий случай.

Передвижения на тренерских мостиках дело частое, настолько, что порой интересные перемены в клубах проходят мимо глаз. О самых главных отставках и назначениях вы наверняка знаете, поэтому этот краткий обзор для восполнения пробелов перед скорым началом сезона-2022/23. Начнем с самых интересных перестановок с мая и закончим самыми свежими.

Нико Ковач сменил Флориана Кохфельдта в «Вольфсбурге»

По итогам минувшего сезона «волки» финишировали в Бундеслиге на 12-м месте и по сравнению с кампанией-2020/21, в которой была добыта 4-я лигочемпионская строчка, смена тренера как никогда логична. Кохфельдт провалился с составом, из которого ранее Оливер Гласнер выжал максимум, а затем сразу ушел в «Айнтрахт» (о подвигах которого вы наверняка в курсе).

Новым же рулевым «Вольсфбурга» 24 мая был назначен Нико Ковач, работа которого не устроила руководство «Монако» — 1 января княжеский клуб объявил об отставке хорватского специалиста, проработавшего в стане монегасков 5 месяцев. На момент увольнения «Монако» шёл на 6-м месте в Лиге 1, а в Лиге Европы с первого места в группе вышел в плей-офф. До монегасков Нико тренировал «Баварию» и «Айнтрахт». С франкфуртцами он становился обладателем Кубка Германии, а с мюнхенцами выигрывал Бундеслигу, а также Кубок и Суперкубок Германии.

Эдин Терзич сменил Марко Розе в «Боруссии» Д

«Дортмунд» снова возьмет в свои руки 39-летний Эдин. Немец работал ассистентом Люсьена Фавра с 2018 года, а в декабре 2020-го возглавил команду после его отставки и завоевал Кубок Германии. Через полгода «шмелей» принял Марко Розе, добившийся с гладбахской «Боруссией» неплохих результатов (выход в 1/8 финала ЛЧ ).

По итогам сезона-2021/22 в Дортмунде приняли решение о расставании с Розе, который провалился в еврокубках, но привел команду ко 2-й строчке в Бундеслиге. СМИ писали, что в руководстве клуба не были довольны тренерскими методами Марко. Перед стартом минувшего сезона Терзич был назначен техническим директором клуба, но изначально планировалось, что он войдет в тренерский штаб Розе. Теперь Эдину вновь предстоит взять бразды правления, однако временно или на постоянной основе, мы не знаем. «Боруссия» не сообщила о сроках, на которые договорилась со своим техдиректором.

Дирк Кейт сменил Джованни Франкена в « АДО Ден Хааг»

Бывший форвард, наиболее известный по выступлениям за «Ливерпуль», впервые попробует себя в роли главного тренера первой команды. До этого Кейт входил в тренерский штаб «Квик Бойз» и два года возглавлял «Фейеноорд» U19.

Контракт «Ден Хаага» с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23. В прошедшей кампании второго дивизиона Нидерландов «Ден Хааг» финишировал на 4-м месте, набрав 67 очков. В плей-офф за выход в высший дивизион команда проиграла «Эксельсиору».

Даниэль Фарке сменил Ади Хюттера в «Боруссии» М

В январе этого года Фарке успел залететь в «Краснодар», но из-за политических причин уже в марте его оставил, не проведя с командой ни одного официального матча. 4 июня о назначении 45-летнего специалиста объявила гладбахская «Боруссия», которую по вполне понятным причинам не устроил Ади Хюттер — 10-е место в таблице по итогам сезона. Контракт с Фарке заключен на срок до лета 2025 года.

До «Краснодара» Даниэль работал с «Липпштадтом», второй командой дортмундской «Боруссии» и «Норвич Сити».

Дженнаро Гаттузо сменил Хосе Бордаласа в «Валенсии»

Рино, ранее поработавший с «Миланом» и «Наполи», а также мельком заглянувший в «Фиорентину», 9 июня получил должность главного тренера «Валенсии». Контракт с итальянцем подписали до лета 2024 года.

«Валенсия» с 2019 года, когда была добыта 4-я строчка, фанатов радовать перестала, облюбовав середину турнирной таблицы. Бордалас, принявший «летучих мышей» год назад, фурора не совершил — 9-е итоговое место по итогам прошедшего сезона.

Андреа Пирло сменил Волкана Демиреля в «Фатих Карагюмрюк»

Знаменитый итальянский хавбек начал свою тренерскую карьеру летом 2020 года, возглавив вторую команду «Ювентуса», но уже спустя 10 дней после назначения руководство туринского клуба доверило ему первый состав. Пирло привел «Юве» к победе в Кубке и Суперкубке Италии, но под его руководством «бьянконери» впервые за девять лет не смогли выиграть Серию А, финишировав лишь на 4-м месте. Контракт с Андреа был рассчитан на год и продлен не был.

Весь сезон-2021/22 Пирло оставался без работы, но постоянно был связан слухами со многими клубами. 12 июня о назначении 43-летнего специалиста объявил турецкий «Фатих Карагюмрюк», завершивший сезон на 8-м месте.

Венсан Компани сменил Шона Дайча в «Бернли»

Легенда «Манчестер Сити», завершивший карьеру в августе 2020 года в составе родного «Андерлехта», сразу же вошел в тренерский штаб бельгийского клуба, а уже через год стал его главным тренером. В первом сезоне под руководством Венсана «пурпурные» финишировали на 4-й строчке в таблице бельгийской лиги, а через год взяли «бронзу».

Тем временем в АПЛ «Бернли» под конец минувшего сезона решил расстаться с Дайчем, возглавлявшим «бордовых» почти 10 лет. В апреле на смену Шону пришел его ассистент Майк Джексон, но не удержал команду в элите — «Бернли» покинул АПЛ . 14 июня клуб назначил Компани новым главным тренером, заключив с ним контракт до лета 2025 года.

Паулу Фонсека сменил Жослена Гурвеннека в «Лилле»

29 июня «Лилль» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера. Контракт с Фонсекой рассчитан на два года. Паулу пришел на смену Жослену Гурвеннеку, который привел «догов» к 10-й строчке в минувшем сезоне. Ранее Фонсека работал в «Порту», «Браге», донецком «Шахтёре» и «Роме».

Эрнесто Вальверде сменил Марселино в «Атлетике» Бильбао

Пресс-служба «Атлетика» 30 июня объявила о назначении Вальверде новым главным тренером. Срок контракта с 58-летним специалистом пока неизвестен. В минувшем сезоне «красно-белые» под руководством Марселино финишировали на 8-й строчке в Примере,

Вальверде, последним местом работы которого была «Барселона» (2017-2020), возглавил «Атлетик» в третий раз. Ранее он тренировал басков с 2003-го по 2005 год и с 2013-го по 2017-й, в 2015-м привел команду к победе в Суперкубке Испании.

С «Барсой» Эрнесто дважды побеждал в Примере, а также брал Кубок и Суперкубок Испании.

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