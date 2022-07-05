Цорн рассказал, почему «Локомотив» отдал Сильянова в «Ростов»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал решение отдать в аренду защитника .

«Локомотив» и «Ростов» достигли договоренности, что 21-летний футболист продолжит выступать за ростовчан на правах аренды до конца сезона-2022/23.

В «Локомотиве» высокий уровень конкуренции среди фланговых защитников. Такая ситуация максимально благоприятна для тренерского штаба, но бывает тяжёлой для футболистов, стремящихся получать игровую практику и расти. Мы обсуждали развитие карьеры Александра Сильянова с ним и его представителем и совместно решили, что на данный момент продолжение выступлений за «Ростов» — оптимальный для Александра вариант. В «Ростове» у него будет возможность регулярно играть, а благодаря выступлениям за ростовчан в прошлом сезоне он знаком с требованиями тренерского штаба, ему не надо будет адаптироваться к игровой модели клуба. Желаю Александру успешно играть в составе «Ростова» и вернуться в «Локомотив», став сильнее.