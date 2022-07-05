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Цорн рассказал, почему «Локомотив» отдал Сильянова в «Ростов»

05 июля 2022, 02:37

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал решение отдать в аренду защитника Александра Сильянова.

«Локомотив» и «Ростов» достигли договоренности, что 21-летний футболист продолжит выступать за ростовчан на правах аренды до конца сезона-2022/23.

В «Локомотиве» высокий уровень конкуренции среди фланговых защитников. Такая ситуация максимально благоприятна для тренерского штаба, но бывает тяжёлой для футболистов, стремящихся получать игровую практику и расти. Мы обсуждали развитие карьеры Александра Сильянова с ним и его представителем и совместно решили, что на данный момент продолжение выступлений за «Ростов» — оптимальный для Александра вариант. В «Ростове» у него будет возможность регулярно играть, а благодаря выступлениям за ростовчан в прошлом сезоне он знаком с требованиями тренерского штаба, ему не надо будет адаптироваться к игровой модели клуба. Желаю Александру успешно играть в составе «Ростова» и вернуться в «Локомотив», став сильнее.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 02:51
Надеюсь что он стал сильнее!
Ironigor
Ironigor
05 июля в 02:51
Самое главное он нужен Ростову и у парня будет постоянная практика. Удачи в Ростове.
Гость
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