В Сенегале объявили выходной день в честь победы сборной на Кубке Африки

сегодня, 11:17
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил 19 января оплачиваемым выходным днем после победы национальной команды в Кубке африканских наций. Об этом сообщил журналист агентства Reuters Станис Тшиамала на своей странице в Х.

Сборная Сенегала обыграла команду Марокко в финале Кубка Африки со счетом 1:0.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв, который в период игровой карьеры выступал за московское «Динамо», в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.

Источник: itar-tass.com
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:25
О как , себе чемпионство оформили - всем остальным работягам по всей стране выходной выбили...)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:55
Страна этот выходной заслуживает...
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 12:31
Молодцы сенегальцы. Вопреки всему сумели победить. Справедливый результат. Мане настоящий лидер сборной.
Vilar
Vilar
сегодня в 12:12
За такие уводы команды с поля - ч/з 5 минут, засчитывается техническое поражение 0:3, тем более в дополнительное время, однако судьи побоялись, что белые эмигранты в Сенегале устроят беспорядки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:08
Этот финал войдёт в историю мирового футбола))) особенно паненка сливочного Браима
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 12:03
Страна гуляет оно и понятно!
