1768810647

сегодня, 11:17

Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил 19 января оплачиваемым выходным днем после победы национальной команды в Кубке африканских наций. Об этом сообщил журналист агентства Reuters Станис Тшиамала на своей странице в Х.

Сборная Сенегала обыграла команду Марокко в финале Кубка Африки со счетом 1:0.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв, который в период игровой карьеры выступал за московское «Динамо», в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.